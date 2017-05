Gli alberghi sugli alberi

Vuoi prenotare la casa sull’albero che hai sempre sognato da bambino? Ti aiuta il Premio preferiti degli ospiti di Hotels.comT, che si basa su milioni di recensioni degli ospiti verificate. Scopri quali sono i 10 vincitori della categoria “Migliore casa sull’albero”: hotel da favola, che si piazzeranno in cima alla tua lista dei desideri.

Sono sempre di più i viaggiatori che scelgono una casa sull’albero per il loro soggiorno: lo scorso anno, dicono gli esperti di Hotels.com, la domanda per questa tipologia di struttura è aumentata di circa il 30%*.

Hotels.com ha comunicato i vincitori del Premio preferiti degli ospiti: il soggiorno in una casa sull’albero** (33%) è più gettonato di quello in una navicella spaziale (28%), in un hotel tutto d’oro (24%) o in un hotel di ghiaccio (23%).

1. Un’infinity pool sospesa nel vuoto

Keemala – Thailandia

Punteggio degli ospiti: 4,6 su 5 su Hotels.com

Ti andrebbe di tuffarti in un’infinity pool di 30 metri quadri completamente sospesa nel vuoto? A solo 40 minuti da Phuket c’è un hotel che ricorda più un incrocio tra una palafitta e un nido di uccello. Keemala è un vero e proprio paradiso terrestre: un’oasi di pace completamente immersa nel verde, rinomata per le sue meravigliose ville e le vasche da bagno con vista sulla foresta pluviale. Spiagge da cartolina, trattamenti spa, cocktail al tramonto e romantici picnic: Keemala è tutto questo e molto altro ancora! Prezzi a partire da 384€ a camera a notte.

2. Eleganza ad alta quota

Tree Hotel – Svezia

Punteggio degli ospiti: 4,3 su 5 su Hotels.com

E se per aprire la porta della tua camera dovessi… arrampicarti su un albero? Il Tree Hotel ha un design singolarissimo, ben lontano dal prototipo di casa sull’albero. Da ospite, potresti avere l’impressione di trovarti all’interno di un nido o di un UFO! Tra gli extra a tua disposizione troverai anche un’amaca gigante, perfetta per ammirare lo spettacolo dell’Aurora boreale. Goditi un po’ di meritato relax nella sauna dell’hotel, assaggia le specialità della cucina locale e sali sulla teleferica per apprezzare meglio la vista del fiume Lule e della Lapponia svedese. Prezzi a partire da 498€ a camera a notte.

3. Fuori dalla finestra, l’oceano

Azulik – Adults Eco-Resort & Maya Spa, Tulum – Messico

Punteggio degli ospiti: 4,3 su 5 su Hotels.com

Riscopri il bambino che è in te e tuffati nelle acque turchesi di Tulum, a soli due passi dalla tua esclusiva villa: comfort ed eleganza al tempo stesso. L’Azulik è uno dei resort più gettonati di tutto il Messico, rinomato per le sue stupende ville. Oltre a offrire un’incantevole vista sull’oceano, queste singolarissime strutture simili a palafitte sono dotate di vasche da bagno all’aperto e patio con altalena e letto in stile balinese sospeso. Gli ospiti del resort possono provare le specialità del celebre Kin Toh, esclusivo ristorante a quota 12 metri sul livello della giungla maya e che ospita le esibizioni dal vivo dei talentuosi artisti locali. Prezzi a partire da 234€ a camera a notte.

4. Una vita all’insegna del lusso

Four Seasons Resort – Costa Rica

Punteggio degli ospiti: 4,8 su 5 su Hotels.com

Le paradisiache spiagge della penisola di Papagayo sono la cornice perfetta per un soggiorno da sogno. Questo esclusivo resort – tecnicamente non una vera e propria casa sull’albero – si trova a circa 100 metri sul livello del mare, completamente immerso nel verde della giungla costaricana. Le suite a 5 stelle sono tutte dotate di una piccola piscina privata, il luogo ideale in cui sorseggiare un cocktail e godersi un po’ di meritata tintarella. Per quanto riguarda le attività e le cose da fare, avrai soltanto l’imbarazzo della scelta: campo da golf, mini parco avventura per bambini e molto altro ancora! L’hotel, inoltre, offre ai suoi ospiti la possibilità di partecipare a un programma di volontariato e aiutare gli studenti delle scuole locali a preservare l’ambiente. Prezzi a partire da 437€ a camera a notte.

5. Il rifugio nascosto che tutti sognano

Tsala Treetop Lodge, Plettenberg Bay – Sudafrica

Punteggio degli ospiti: 4,8 su 5 su Hotels.com

Nascosto in mezzo agli alberi della celebre Garden Route sudafricana, questo hotel è il luogo ideale in cui trascorrere qualche giorno di assoluto relax. Le sue suite sono il non plus ultra del comfort e dell’eleganza e offrono una vista mozzafiato. A disposizione degli ospiti, bagno privato con spa, caminetto, infinity pool e molto altro ancora! Della struttura fa parte anche un’esclusiva terrazza-ristorante sospesa nel vuoto, completamente immersa nella foresta. Prezzi a partire da 193€ a camera a notte.

6. Il bello di vivere su un’isola

Japamala Resort, Isola di Tioman – Malesia

Punteggio degli ospiti: 4,5 su 5 su Hotels.com

Se vuoi trascorrere qualche giorno in mezzo alla natura più selvaggia e incontaminata, questo è decisamente il posto che fa per te! Nel cuore di una foresta sull’Isola di Tioman si trova questo singolarissimo hotel accessibile solo in barca. Ponti sospesi e passaggi segreti collegano questa serie di case sull’albero, che offrono una spettacolare vista sul Mar Cinese Meridionale. Il Japamala Resort è perfetto per gli ospiti che sognano di trascorrere qualche giorno in mezzo alla natura selvaggia senza però dover rinunciare al comfort e al lusso. Tra vasche idromassaggio circondate da alberi, un ristorante sospeso a 100 metri sul livello del mare ed escursioni in mezzo alla giungla, un soggiorno così sarà impossibile da dimenticare. Prezzi a partire da 156€ a camera a notte.

7. In mezzo alla natura, tra lusso e yoga

Aqua Wellness Resort – Nicaragua

Punteggio degli ospiti: 4 su 5 su Hotels.com

Immerso nel verde della foresta tropicale, nel cuore della Costa Esmeralda nicaraguense, si trova questo meraviglioso hotel. A fare da perfetto sottofondo, le onde dell’oceano e il canto degli uccelli. La struttura, una via di mezzo tra una villa e una casa sull’albero, è dotata di una piccola piscina, docce all’aperto in stile balinese e terrazza privata, ideale per ammirare il romantico tramonto. A disposizione degli ospiti anche un esclusivo ristorante sulla spiaggia e la possibilità di partecipare a uno speciale corso di yoga che si tiene nel bel mezzo della giungla. Prezzi a partire da 173€ a camera a notte.

8. Un’oasi di pace immersa nel verde

Silky Oaks Lodge Mossman – Australia

Punteggio degli ospiti: 4,8 su 5 su Hotels.com

Riesci a immaginare qualcosa di più rilassante di una spa nel bel mezzo di una foresta tropicale? Sulle sponde del fiume Mossman, a due passi dalla foresta pluviale di Daintree e della Grande barriera corallina si trova questo meraviglioso hotel, cornice perfetta per un’esperienza da sogno. Preparati a vivere un soggiorno da sogno, in queste singolarissime case sull’albero dotate di ampie verande e amache, in mezzo alla natura più selvaggia e incontaminata. A disposizione degli ospiti anche un bellissimo ristorante all’aperto. Prezzi a partire da 279€ a camera a notte.

9. Avventura in Arkansas

Eureka Springs Treehouses – Stati Uniti d’America

Punteggio degli ospiti: 4,8 su 5 su Hotels.com

Se stai cercando la meta perfetta per una fuga romantica, questa è la destinazione che fa per te. Questo meraviglioso resort è una vera e propria gemma nascosta, dotata di ogni comfort. Le singolarissime case sull’albero poggiano su robusti tronchi di cedro e sono completamente immerse nel verde. E ogni casa ha come tema una destinazione diversa: New York, Parigi, Venezia… In alternativa alle case sull’albero, l’Eureka Springs offre anche la possibilità di soggiornare in castelli fiabeschi, tra passaggi segreti, torri con all’interno vasche idromassaggio e grotte abitate da hobbit. Prezzi a partire da 128€ a camera a notte.

10. Relax in mezzo alla foresta pluviale

Daintree Eco Lodge & Spa – Australia

Punteggio degli ospiti: 4,6 su 5 su Hotels.com

Abbandona per qualche giorno la routine e trasferisciti in questo angolo di paradiso. Regalati un soggiorno indimenticabile in una vera casa sull’albero nel bel mezzo della foresta di Daintree, nel Queensland settentrionale. A disposizione degli ospiti di queste elegantissime ville, vasca idromassaggio e un esclusivo ristorante che si affaccia direttamente sulla laguna. Prezzi a partire da 233€ a camera a notte.