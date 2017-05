Sense: la Smart Home secondo Grohe

Si chiamano GROHE Sense e GROHE Sense Guard, le ultime novità intelligenti di casa GROHE ideate per la Smart Home. GROHE Sense monitora l’umidità, rileva perdite e avvisa il proprietario di casa tramite smartphone in caso di qualsiasi problema. GROHE Sense Guard, installato tra le tubazioni idriche principali, è in grado di rilevare le micro-perdite e interrompere automaticamente l’erogazione dell’acqua in caso di guasti alle tubature. Totale sicurezza contro gli allagamenti GROHE Sense e GROHE Sense Guard sono due veri e propri guardiani per la tua casa. I due sensori prevengono, infatti, i numerosi rischi collegati agli allagamenti domestici. Secondo una ricerca condotta da GROHE, più del 50% delle famiglie in Europa (il 71% in Italia) hanno dovuto far fronte a problemi domestici causati da allagamenti almeno una volta nella loro vita. Eppure, come dimostrato dai dati forniti dalla German Insurance Association1, sarebbe stato possibile evitare almeno il 93% di questi inconvenienti con una semplice prevenzione. Prodotti innovativi per un futuro intelligente È proprio per far fronte a questi comuni e fastidiosi danni causati da perdite d’acqua che entrano in gioco i sensori GROHE. GROHE Sense è un sensore intelligente che monitora costantemente il livello di umidità e la temperatura, avvisando l’utente nel caso vengano rilevati i primi segni d’allagamento. Posizionato sul pavimento, il sensore avvisa con un segnale acustico e manda un messaggio sullo smartphone dell’utente attraverso l’applicazione GROHE Ondus. Sense misura inoltre l’umidità, avvisando se questa scende al di sotto del livello preimpostato o se vengono superati i livelli di umidità che possono arrecare danni agli ambienti domestici e alla salute. GROHE Sense Guard installato tra le tubazioni idriche principali è in grado di rilevare le micro-perdite e interrompere automaticamente l’erogazione dell’acqua in caso di guasti più gravi. Anche GROHE Sense Guard è gestibile da remoto grazie all’app GROHE Ondus: basterà guardare il proprio smartphone per sapere se tutto è sotto controllo, prima che una goccia si trasformi in lago. Questo Sensore è in grado, inoltre, di monitorare il consumo d’acqua domestico, osservabile facilmente sul cellulare grazie all’app GROHE.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

Gentile Utente,

La informiamo che i dati da Lei forniti in sede di registrazione al servizio di Newsletter di Quotidianocasa.it, verranno trattati da Casa.it S.r.l. con sede a Milano, Via Borsi 9, per le finalità connesse al servizio di invio di Newsletter (di seguito soltanto il “Servizio”). Il titolare del trattamento è Casa.it nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, con le seguenti modalità:

a) Il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Casa.it addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici (area IT) o gli addetti ai servizi Marketing, i quali svolgono le rispettive mansioni sotto la diretta supervisione e responsabilità di Casa.it.

b) Su espresso e specifico consenso dell’Utente Casa.it potrà inoltre trattare i dati per inviare informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche di terzi ed elaborare studi e ricerche statistiche.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati personali di cui alla predetta lettera a), Casa.it non potrà fornire il Servizio, mentre, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b), il trattamento sarà limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei Servizio, nonchè all'adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

I dati saranno conservati presso Casa.it; La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.