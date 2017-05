EOLO SpA festeggia 10 anni

Dieci anni fa parlare di banda ultra larga, specie in Italia, era quasi fantascienza: allora meno del 40% delle famiglie italiane disponeva di accesso a internet a casa (dati Istat) e la penetrazione broadband su rete fissa riguardava solo il 15% della popolazione (fonte: Digital Agenda Scoreboard 2017). Se oggi quei numeri sono cresciuti, rispettivamente al 69% e al 25%, è anche merito di chi, già allora, aveva deciso di puntare sulle autostrade informatiche, soprattutto in quelle aree periferiche dove il digital divide è più forte. Fra queste la EOLO SpA di Busto Arsizio (VA), che nel febbraio 2007 aveva 50 utenti sperimentali, 3 BTS e un servizio base alla velocità di 3Mb/s. E che ci aveva visto giusto: oggi EOLO è un business che fattura oltre 10 milioni di Euro al mese, dà lavoro a una rete di oltre 8.000 persone e connette a internet, con la banda ultra larga, oltre 220.000 clienti, tra mercato residenziale e imprese. Giovedì 18 maggio EOLO ha celebrato i suoi primi dieci anni raccogliendo attorno a sé il “cuore pulsante dell’azienda” ovvero i partner che rappresentano la forza vendita: 1.800 in 13 regioni italiane, fra cui quelli “storici”, sedici, che hanno creduto nel progetto imprenditoriale sin dall’inizio. «Abbiamo lavorato sodo e costruito tantissimo in questi anni –afferma Luca Spada, CEO di EOLO SpA–. Ora raccogliamo i frutti del nostro lavoro ponendo sempre più attenzione al servizio dei nostri clienti, che, non mi stancherò mai di dirlo, sono il patrimonio più importante di ogni azienda. Il successo quotidiano di EOLO è il frutto della passione di chi tutti i giorni lavora a questo progetto. Questa festa è l’occasione per ringraziare tutti i partner che, con il loro presidio commerciale e tecnico, stanno contribuendo a far conoscere EOLO a sempre più persone, e che ci seguono con determinazione in questa avventura imprenditoriale, contribuendo in modo essenziale al successo dell’azienda. C’è chi è con noi da oltre 10 anni e ha creduto sin da subito nel progetto di EOLO». La forze vendita dei partner EOLO ha contribuito in questi anni a far conoscere la proposta di EOLO su nuovi territori, a raggiungere nuovi clienti e a dare un volto all’azienda. Attualmente le vendite realizzate tramite canali indiretti, il sito e l’assistenza telefonica, si equivalgono sostanzialmente a quelle fatte tramite canali diretti, ovvero attraverso i partner. EOLO ha circa 1800 partner commerciali, 800 installatori e 350 collaboratori che lavorano sul territorio italiano. Ogni giorno un totale di circa 8.000 persone lavora per EOLO credendo nei valori che l’azienda si pone: consistenza, innovazione, trasparenza e passione. Una volta all’anno EOLO dedica una giornata alla forza vendita organizzando una convention. La location di quest’anno è stata lo Spirit de Milan, locale con sede alle Cristallerie Livellara di Milano, scelta perché in linea con gli stessi principi fondanti di EOLO: «È un’azienda solida, innovativa capace di creare un cristallo “diverso” da quello più diffuso ed è “trasparente” sotto tutti i punti di vista, qualità che l’hanno portata ad imporsi sul mercato italiano del vetro e della porcellana –spiega ancora Luca Spada–. La convention annuale non è solo un momento per celebrare i successi dell’azienda; è prima di tutto il luogo in cui raccogliere le persone che con EOLO hanno condiviso una storia».

