A Roma servono 174 giorni per affittare un immobile

Bene a Roma le tempistiche degli affitti. In generale, nel primo trimestre del 2017 le locazioni hanno avuto tempi più rapidi rispetto a quelli delle vendite: infatti, in media nel 2016, sono occorsi 174 giorni per affittare un immobile e 318 per vendere. Nel dettaglio, se per affittare un appartamento, villa o villino sono bastati 150 giorni, per vendere ne sono occorsi 309; analogamente, nel caso dei locali commerciali, artigianali o per il terziario sono occorsi 242 giorni per affittare e 397 per vendere e tale divario si è ancora più accentuato nel caso degli uffici, poiché sono occorsi 308 giorni per affittare e ben 519 per la vendita. È quanto emerge dall’ultimo listino ufficiale pubblicato dalla Borsa Immobiliare di Roma.

Dall’analisi geografica sono emerse notevoli differenze tra i vari quartieri di Roma, a seconda che si sia trattato di locazioni o vendite. Nel centro storico sono occorsi 438 giorni per vendere un immobile e 164 per affittare; 330 contro 199 nei quartieri Nord; 415 contro 121 nei quartieri Est; 201 contro 135 nei quartieri Sud; infine, 190 per vendere invece di 161 per locare nei quartieri Ovest (ed è questo il quartiere dove il gap è stato minore nel 2016). Concludendo, da un’analisi della serie storica dei tempi di collocamento per tipo di transazione in tutta l’area sin qui presa in considerazione – dal 2004 al 2016 – si è evidenziato che, se nel 2004 bastavano 100 giorni per vendere un bene, nel 2016 ne sono occorsi 318, dato che ha raggiunto il suo massimo storico superando anche i 265 giorni del 2014. Anche per quanto riguarda le locazioni si è registrato un incremento nel periodo in esame: 101 giorni nel 2004 contro i 174 del 2016, valore che è sceso rispetto al 2014 ma è salito rispetto al 2015.