Mobart Ben e la sua Casa Lucente

L’ultima realizzazione di Mobart Ben – Casa LUCENTE – si trova in provincia di Trento ed è una casa di nuova costruzione interamente in legno e progettata secondo le più moderne tecnologie per il risparmio energetico al fine di minimizzarne e ottimizzarne i consumi.

Mobart Ben ha curato la progettazione e realizzazione degli arredi e dei rivestimenti delle pareti intere dell’abitazione, il tutto è stato eseguito su misura e artigianalmente utilizzando un’essenza chiara e calda come l’abete nella finitura spazzolata e a olio.

Particolare attenzione è stata dedicata all’illuminazione, che infatti ricopre da sempre un ruolo fondamentale sia dal punto di vista stilistico sia funzionale, rivelandosi un elemento decisivo nella progettazione e definizione dello stile di un ambiente.

Per questo, i concept abitativi firmati MOBART BEN prevedono anche un sistema d’illuminazione integrata nei rivestimenti delle pareti, in grado di enfatizzare al meglio la finitura e le venature della superficie e, al contempo, con una fonte di luce indiretta creano una piacevole atmosfera soffusa e sospesa. Anche in caso di controsoffitti è possibile prevedere sistemi d’illuminazione diretti con faretti a led incassati a filo legno oppure con barre led incassate.

Grazie ai soffitti alti con travi a vista della spaziosa zona giorno di Casa LUCENTE, è stato possibile pensare a un’illuminazione con lampade a sospensione per una luce diretta nei punti strategici come il tavolo da pranzo e la penisola della zona cucina.

Lungo tutto il perimetro della stanza e perfettamente incassata della boiserie si trova una striscia led – a bassissimo consumo energetico – per arricchire e completare la realizzazione garantendo una luce più morbia e diffusa per tutto l’ambiente.

Infine, lungo il corridoio che conduce alla zona notte dell’abitazione, sono stati installati nel rivestimento del soffitto dei faretti a led, con lo scopo di fornire un’illuminazione adeguata a una zona di passaggio da una stanza all’altra.

Tutte le collezioni MOBART BEN sono realizzate con materiali e legnami pregiati rigorosamente Made in Italy, quali Abete, Larice delle Dolomiti e Rovere, proposti nelle varianti levigato, spazzolato profondo, piallato a mano oppure spaccato con un effetto vissuto.