Novità per le pergole ombreggianti da BT Group

Le nuove PERGOZIP, presentate al recente Made expo di Milano, sono le pergole ombreggianti che si distinguono per linee pure e minimali, sinonimo di praticità, eleganza funzionale e resistenza. Disponibili in 4 varianti sono pergole che si adattano a qualsiasi tipo di spazio, perché da BT Group il “custom made” è parte integrante del DNA aziendale.

I plus DI QUESTO PRODOTTO SONO RIASSUMIBILI CON:

– bulloneria e viteria nascosta, per un’estetica pulita

– telo tensionato, tramite pistoni a gas (brevetto esclusivo BT Group) e gli zip laterali, ed avvolto nel cassonetto in alluminio, – per una protezione dagli agenti atmosferici (vento/pioggia/sole)

– 56 varianti di colore per la struttura, tra lucido e opaco, per soddisfare qualsiasi esigenza di personalizzazione

– vasta gamma di tessuti a tinta unita per la copertura, per una pergola cromaticamente coordinata

Pesentano anche alcuni optional:

– Zip Plus laterali e frontali in PVC CRISTAL trasparente, per una protezione 365 giorni

– Frangisole a lamelle, per una privacy dal sole e da occhi indiscreti

– Motorizzazione, per vivere l’outdoor ancor più comodo