Festa della mamma: ecco i loro desideri

Cosa desiderano davvero le mamme come regalo, in occasione della ricorrenza a loro dedicata? Alla vigilia della festa della mamma, Houzz (www.houzz.it) – la piattaforma online leader mondiale nell’arredamento, progettazione e ristrutturazione d’interni e d’esterni – ha indagato all’interno della propria Community, scoprendo desideri e quotidianità. Accessori per la casa, oggetti handmade o gesti romantici? Niente di tutto ciò. Quello che accomuna le mamme, più o meno giovani che siano, è una cosa sola: il desiderio di avere più tempo. Le mamme contemporanee individuano nel tempo un’esigenza prioritaria che può davvero rappresentare il regalo più gradito, perché i tempi moderni non rendono sempre facile la conciliazione tra famiglia e lavoro, o tra incombenze e momenti di puro piacere personale. Ecco allora spiegato perché il 30% delle mamme della Community di Houzz dichiara di voler ricevere del tempo tutto per sé, per non rinunciare mai a coccole e vizi e godersi attimi di puro relax, staccando del tutto la spina, mentre un 27% desidera più tempo da passare con la propria famiglia, condividendo piacevoli momenti lontani dalla solita routine quotidiana. C’è anche chi non desidera altro che una cena a casa, rigorosamente cucinata da qualcun altro (16%) e chi dei fiori freschi per dare un tocco di colore agli ambienti della propria abitazione: un evergreen con il quale non si sbaglia davvero mai (15%). Il tasto dolente invece, sembra essere sempre il solito: le pulizie! Con il cambio di stagione, molti approfittano per far spazio nell’armadio ad abiti più leggeri. A volte risulta essere più un dovere che una scelta, il 45% della Community di Houzz dichiara infatti di essere costretto a fare il cosiddetto “cambio degli armadi” perché non ha spazio sufficiente, mentre il 29% lo fa perché ama avere sotto mano solo i capi che utilizza. Di certo c’è che il decluttering dell’armadio risulta essere uno dei lavori peggio sopportati: il 36% desidererebbe una bacchetta magica per mettere ordine nell’armadio e sistemare con un solo gesto gli accumuli di vestiti di un intero anno. Il 28% desidererebbe invece i super poteri per pulire e rimuovere la polvere dagli angoli più difficili, risparmiando così tempo e fatica. Infine, c’è chi vorrebbe far sparire in un solo gesto il mucchio di biancheria in attesa di essere sistemata (12%) e chi, invece, vorrebbe liberarsi di scontrini, scartoffie e bollette ormai scadute (11%).

