Color design: nuova mazzetta Röfix di colori per interni

Röfix Italia, da oltre 30 anni azienda attivo nell’offerta di sistemi per costruire, amplia il suo assortimento con la nuova mazzetta per gli interni InColorDesign. La nuova mazzetta colori nasce dalla volontà dell’azienda di offrire al cliente finale, che sia un operatore del settore o un committente privato, la possibilità di utilizzare un prodotto Röfix anche nell’ambito del color design, garantendo in questo modo una gamma completa, dalle fondamenta al tetto, per esterni e interni. L’offerta Röfix comprende prodotti pensati per il risanamento e la bioedilizia, passando per sistemi per l’isolamento termico e facciate, fino alle pitture per esterni ed interni.

La nuova mazzetta InColorDesign segue la filosofia Röfix basata sui principi di comfort e igiene all’interno dell’abitazione, assicurando la perfetta sintonia tra il benessere dell’individuo e le necessità edili ed architetturali. “Al giorno d’oggi, molte persone trascorrono il proprio tempo, vivendo o lavorando, all’interno di ambienti chiusi. Per questo motivo, l’ambiente dell’abitazione privata o dell’ufficio necessita di un’attenzione maggiore allo stile e all’individualità, volta ad aumentare il benessere e la qualità di vita del singolo e a ridurre lo stress”, dichiara Emanuele Zorzi, Product-Manager della divisione Pitture per l’edilizia. “Il colore gioca, in questo senso, un ruolo di fondamentale importanza”. Tra gli scopi primari dell’azienda figurano la continua ricerca e lo sviluppo di materiali compatibili con l’ambiente e innocui per la salute, con l’obiettivo di coniugare gli aspetti funzionali legati all’alta qualità dei prodotti a quelli puramente estetici.

Se l’aspetto legato alla salute e al benessere psicofisico dell’individuo è di fondamentale importanza, di certo non è trascurabile quello estetico ed emozionale: Röfix ha elaborato una mazzetta colori con 695 tonalità suddivise in 9 segmenti di colore con formule ottimizzate. In questo modo, ognuno sarà in grado di trovare la tonalità giusta lasciandosi ispirare dal proprio gusto personale. Per ogni colore, Röfix offre tutte le gradazioni di tonalità in grado di formare una sintesi perfettamente armonica. Le maschere interne alla mazzetta, inoltre, permettono di mettere in evidenza il colore scelto. Inoltre, grazie agli speciali prodotti per il pretrattamento, le pareti possono ricevere una preparazione adeguata per le successive lavorazioni: Röfix offre una grande scelta di primer e di altre speciali soluzioni di sistema per un pretrattamento ideale. Tra le novità di rilievo introdotte con la nuova mazzetta InColorDesign, Röfix offre la possibilità di colorare Röfix Primer Color e Röfix Primer Color Plus con 9 tonalità studiate appositamente per aumentare notevolmente le prestazioni dei colori più intensi, aiutando quelli più difficili, quali rosso, viola, arancio e blu.

Oltre che dall’estrema sicurezza d’impiego, innocuità fisiologica e capacità vitalizzante, tutte le pitture della gamma Röfix sono caratterizzate da un alto potere coprente e da un’ottima lavorabilità, garantite dai controlli svolti regolarmente. Il personale tecnico è disponibile ad indicare i prodotti Röfix sul quale il colore individuato è in grado di garantire la massima prestazione nel tempo. Per evitare la proliferazione delle muffe, sgradevoli e dannose per la salute, Röfix ha elaborato Röfix Inside Care, la pittura lavabile traspirante resistente alle muffe, formulata appositamente per la protezione di supporti interni di abitazioni, edifici pubblici o privati con problemi di condensa ed umidità e predisposti alla formazione di muffe. Röfix Inside Care è una pittura altamente coprente e liscia, a basse emissioni, opaca e adatta a pareti e soffitti.

Infine, sempre nell’ottica dell’importanza del fattore del benessere psicofisico dell’individuo legato all’estetica dell’ambiente che lo circonda, la divisione colore di Röfix offre due prodotti che possono essere utilizzati per degli effetti particolari e di tendenza. Röfix Polidekor Primo, rasante a base calce in pasta, pronto all’uso e riempitivo su intonaci a base calce o calce/gesso, è ideale come mano intermedia prima di applicare Röfix Polidekor Fino. Questo è idoneo come finitura per ottenere lo “spatolato veneziano” della tonalità desiderata con tinte scelte dalla nuova mazzetta InColorDesign. Röfix Polidekor Fino, a base calce, è ideale per applicazioni a strato sottile. Bianco naturale, può essere colorato con le tinte della nuova mazzetta InColorDesign ed è applicabile su supporti adeguatamente preparati in intonaco e cartongesso di pareti e soffitti interni.

Fondata ufficialmente nel 1980, la Röfix Italia inaugura nel 1982 la prima fornitura di prodotti dallo stabilimento produttivo di Parcines (BZ). Allo stabilimento di Parcines, che oggi come allora è la sede principale di Röfix Italia, si sono aggiunte negli anni altre 5 filiali produttive (Fontanafredda (PN), Prevalle (BS), Comabbio (VA), Villanova Mondovì (CN) e quella recentemente inaugurata ad Oricola (AQ)), in grado di realizzare l’intera gamma dei prodotti Röfix. La combinazione di know-how aziendale e la capacità di rispondere ai bisogni dei mercati locali, nazionali ed internazionali ha rapidamente portato Röfix ad imporsi in Italia e all’estero come un produttore di sistemi di alta qualità, diventando una realtà importante nel settore dell’edilizia grazie anche ad un assortimento di prodotti completo. Lo spirito dell’azienda è alimentato dalla volontà di rafforzare valori quali l’edilizia ecologica, la qualità prodotto, la partnership con i clienti e l’utilizzo responsabile delle risorse disponibili.