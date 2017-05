Le 5 cose da sapere per attivare un contatore

Stai cercando un appartamento in affitto o da acquistare? Ti stai trasferendo in una nuova città e sei ancora in cerca della tua sistemazione ideale? Dopo aver trovato la casa dei tuoi sogni, bisognerà confrontarsi con un’altra necessità impellente: l’attivazione del contatore per l’erogazione di energia elettrica e gas.

Stipulare un nuovo contratto non è poi così difficile, senza contare che ormai, per i più smart, si può fare tutto online. Ma andiamo con ordine. Se nella nuova casa c’è ancora elettricità, è possibile che ci si trovi dinanzi ad una delle due situazioni:

Esiste un contratto di fornitura attivo intestato a nome del precedente inquilino . In questo caso è possibile fare una voltura , ossia un cambio di nome, pur mantenendo lo stesso fornitore. Questa procedura avviene senza interruzione di energia.

. In questo caso è possibile fare una , ossia un cambio di nome, pur mantenendo lo stesso fornitore. Questa procedura avviene senza interruzione di energia. E’ stata effettuata la disdetta del contratto, ma non è stato ancora interrotto il servizio. Se il contratto è stato chiuso, l’interruzione della fornitura e quindi dell’erogazione dell’elettricità avverrà a breve. Per attivare il contatore a tuo nome è necessario effettuare un subentro, che comporta la riattivazione del contatore.

Sia per la voltura che per il subentro basta avere a disposizione il tuo codice cliente e la procedura si risolve in pochi passaggi. Se invece ti stai per trasferire in una casa nuova, la procedura è differente. Anche in questo è tuttavia necessario fare alcune distinzioni:

1) Casa in costruzione

Sarà cura della ditta che realizza i lavori indicare i dettagli relativi all’utenza da richiedere, come la potenza impegnata (in questo caso si parla di allaccio temporaneo).

2) Casa nuova e provvista di contatore

Se è stato già effettuato l’allacciamento e l’installazione del contatore, ma non c’è mai stata erogazione di energia elettrica, basta soltanto provvedere alla prima attivazione. Per farlo è necessario stipulare un contratto con un fornitore di energia elettrica come Enel Energia.

3) Casa nuova, ma sprovvista di contatore

In caso di abitazione nuova, ma sprovvista di contatore, è necessario effettuare un allacciamento. Nel caso di allaccio l’utente richiede di collegare alla rete un nuovo impianto, quindi bisogna procedere con la richiesta di nuova fornitura (di energia elettrica o gas).

Che differenza c’è tra prima attivazione e allacciamento?

L’allaccio dell’energia elettrica è il collegamento (effettuato con conduttori aerei o cavi interrati) fra la linea del distributore e l’impianto del cliente. L’allaccio è necessario quando l’abitazione deve essere collegata alla rete di distribuzione della luce o del gas. Al termine di questa operazione viene installato il contatore a cui è assegnato un codice POD univoco, che identifica appunto l’utenza (per la fornitura di gas naturale si parla di codice PDR). In genere l’allaccio comprende anche l’attivazione della fornitura.

La prima attivazione, invece, si richiede quando sono già stati pagati i contributi di allaccio, ma non è mai stata ancora attivata la fornitura. In questo caso il contatore è stato installato, ma non è mai entrato in funzione. La richiesta è analoga ad una normale attivazione e va inoltrata ad un fornitore, come Enel Energia. Anche in questo caso uno dei dati indispensabili per attivare l’utenza è il codice POD, relativo al tuo contatore. Naturalmente in questo caso, non essendo in possesso di una vecchia bolletta, puoi chiedere questa informazione al costruttore o all’agenzia immobiliare.

Le 5 cose da sapere per attivare un contatore

1) I documenti

Per attivare un nuovo contatore è necessario essere in possesso di una serie di documenti: copia di un documento d’identità; documentazione per la richiesta del preventivo e di esecuzione lavoro; plico contrattuale (non vincolante); accettazione del preventivo; prova dell’effettivo pagamento.

2) Ma quanto mi costa?

In regime di Maggior Tutela, ci sono alcuni costi per l’attivazione:

un contributo fisso (23 €);

un deposito cauzionale o altra garanzia, se richiesto dall’esercente;

l’imposta di bollo (16 €) prevista dalla normativa fiscale.



Nel Mercato Libero, per attivare la prima fornitura, i clienti devono pagare:

gli eventuali costi per la prestazione commerciale (come indicato nei singoli contratti);

un deposito cauzionale o altra garanzia, se richiesto dall’esercente;

l’eventuale imposta di bollo (16 €), prevista dalla normativa fiscale.

3) Risparmi se passi al Mercato Libero

4) Il codice cliente

Se sei già in possesso di un contatore in casa, allora la prima cosa da fare è avere a disposizione il tuo codice cliente: si tratta di un numero di 9 cifre, che puoi visualizzare premendo direttamente sul contatore il pulsante principale, in alto a destra.

Nel caso in cui invece il contatore sia nuovo, quindi non sia mai stato installato all’interno dell’abitazione, è necessario fornire alcuni dati personali come: nome e cognome, recapiti telefonici, indirizzo di residenza e fotocopia del documento di identità della persona fisica a cui sarà intestato il contratto. Inoltre bisogna specificare il tipo di attività che si andrà a svolgere all’interno dell’abitazione, la tensione e la potenza.

L’energia elettrica sarà attivata dopo poche ore dalla tua richiesta. Riceverai il contratto via mail in poco tempo. In un secondo tempo dovrai restituire alcuni documenti, debitamente compilati, tra cui:

il modulo che attesti la proprietà o il regolare possesso dell’immobile per il quale si richiede la fornitura di energia elettrica o del gas (a titolo abitativo);

o il regolare possesso dell’immobile per il quale si richiede la fornitura di energia elettrica o del gas (a titolo abitativo); il modulo attestante la regolarità urbanistica dell’immobile (istanza 326).

5) Come fare per attivare un nuovo contratto Enel

Per aderire ad una delle vantaggiose offerte Luce e Gas di Enel Energia puoi chiamare il servizio clienti Enel al numero 800.900.800. Invece, per attivare un contattore che non ha mai erogato gas, dovrai recarti in un Punto Enel: puoi trovare quello più vicino cliccando qui. In alternativa puoi collegarti al sito di Enel Energia e fare tutto online.Una volta diventato cliente di Enel Energia, puoi monitorare lo stato di avanzamento delle operazioni collegandoti al sito e registrandoti alla nuova “Area Clienti”.