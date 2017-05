Gabetti i numeri del franchising

Il Gruppo Gabetti – comprensivo di tutti i suoi brand Gabetti, Grimaldi e Professionecasa – sarà presente alla Fiera “Franchising&Retail Expo” che si terrà a Bologna dall’11 al 13 maggio e alla Fiera “Franchising Nord” di Piacenza del 27 e 28 maggio.

Appuntamenti importanti per il Gruppo, che punta per il 2017 a effettuare oltre il 50% in più di investimenti in sviluppo (prevalentemente in information technology) e oltre il 20% in più in investimenti pubblicitari. Questo solo sulle reti.

Dal 2014 al 2016 il Gruppo Gabetti ha registrato una crescita del 10% in termini di agenzie in franchising, passando da 864 a 945 agenzie. Attualmente il numero è salito a 956, 3000 sono i consulenti immobiliari, 400 i tecnici territoriali, 260 i dipendenti, 100 gli amministratori di condominio, 10 le sedi territoriali, 6 le agenzie dirette nel ramo lusso e 3 quelle dirette Professionecasa.

Questi dati sono il segno che il settore offre nuove opportunità professionali, ma soprattutto testimoniano come il franchising offra maggiore credibilità, non solo a chi sceglie questa professione, ma anche a chi si affida agli intermediari per la compravendita di immobili. Il sistema immobiliare ha affrontato nel recente passato una stagione di crisi. Questa lunga fase ha premiato alcuni modelli di franchising che hanno saputo mettere a frutto il sistema rete per reagire prima e meglio rispetto alle nuove esigenze della casa. La ripresa in corso ha fatto registrare nel 2016 numeri positivi per questo comparto, creando fiducia e prospettive che richiedono sensibilità e predisposizione al cambiamento.

“Far parte di una rete in franchising consente all’affiliato di poter godere di diversi benefici: formazione continua, supporto a 360 gradi e possibilità di sfruttare un brand conosciuto, come Gabetti, di affidabilità e professionalità comprovata – ha dichiarato Marco Speretta, direttore generale Gruppo Gabetti – I numeri degli affiliati alla nostra rete sono in continuo aumento, il trend è positivo e possiamo dire che le nostre previsioni sono tutte in crescita”.

Durante la fiera di Bologna, si svolgerà il giorno 13 Maggio alle ore 14 il convegno dal titolo “Franchising immobiliare al rilancio dopo la crisi”, nel corso del quale saranno resi noti i dati definitivi del 2016 e si cercherà di capire meglio quali sono gli ingredienti per sviluppare modelli di rete in franchising in linea con gli scenari futuri. Parteciperà al convegno anche Roberto Perego, Consigliere Delegato, Gruppo Tree Real Estate.