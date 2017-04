Il “loft” conquista i mercati di Milano e Roma

Il loft piace ai liberi professionisti ma anche alle giovani famiglie della generazione dei Millennials, disposte a rinunciare ai classici immobili di taglio grande (oltre i 100 metri quadrati) per soluzioni moderne, scenografiche e dagli arredi creativi. È quanto emerge da un’indagine condotta da Engel & Völkers, Gruppo internazionale leader nell’intermediazione di immobili di pregio, presente in oltre 30 Paesi e 4 continenti, sull’andamento di questa tipologia di immobile nel mercato di Milano e Roma.

Secondo Engel & Völkers, le famiglie che oggi acquistano un loft sono generalmente composte da creativi o giovani imprenditori, per i quali la casa è anche un luogo di incontro per cene di gala e ricevimenti. In tal caso, la clientela preferisce tagli da oltre 200 mq e proprietà ubicate nel centro storico. I single o gli investitori, anche stranieri, preferiscono invece il taglio di circa 50 mq, più pratico per un investimento.

“La quotazione di un loft di pregio dipende molto dalla presenza o meno di accessori esclusivi, come aree di wellness private, e naturalmente dalla posizione”, ha dichiarato Alberto Cogliati, Direttore Commerciale di Engel & Völkers Italia. “Milano è stata la prima città italiana ad importare questo tipo di immobile, rielaborando le tendenze più fashion provenienti dagli Stati Uniti, dove il loft è nato negli anni ’70. A Milano abbiamo richieste sia in centro sia in zone semi-centrali. I loft fuori dal centro sono per lo più degli open space, piuttosto che dei veri e propri loft industriali”.

In centro, i prezzi oscillano tra i 6.500 e gli 8.000 euro a metro quadro, mentre nelle zone limitrofe, come Porta Romana, Corso di Porta Ticinese, Fiera Indipendenza e Corso Sempione, variano tra i 5.000 e i 5.500 euro a metro quadro. Open space ristrutturati, posizionati a ridosso della circonvallazione esterna, nell’area dell‘Alzaia Naviglio Pavese, presentano invece un prezzo che va tra i 3.000 e i 4.000 euro a metro quadro. Lo stesso vale per Città Studi e Viale Monza, per la zona Lotto e quella della stazione centrale.

A Roma, invece, i loft si trovano soprattutto nelle aree in cui esistevano complessi industriali, botteghe o antichi laboratori, ad esempio nella zona degli Ex Magazzini ad Ostiense, e in quella degli Ex Mulini Biondi ─ frutto di un intelligente recupero di uno stabilimento molitorio ─ nella zona del Porto Fluviale e nel quartiere Pigneto. Qui i prezzi oscillano molto in base all’area e variano tra i 4.000 e i 6.000 euro a metro quadro.

Il centro storico della Capitale, invece, offre diversi open space, ovvero loft ristrutturati nel rispetto delle caratteristiche dell’originaria tipologia d’immobile. Testaccio, Trastevere e Borgo Pio sono le aree preferite dagli amanti del loft e in centro i prezzi possono arrivare fino a 12.000 euro a metro quadro, per immobili caratterizzati da terrazze panoramiche, alti soffitti a volta e ampi spazi di rappresentanza.

“Negli ultimi anni, l’interesse nei confronti del loft sul mercato romano è cresciuto molto”, ha affermato Marco Rognini, General Manager del Market Center di Roma di Engel & Völkers. “Il loft nasce prevalentemente in un contesto casa/lavoro dove coniugare lo spazio lavorativo con quello abitativo, infatti piace molto ad artisti e liberi professionisti che amano gli spazi aperti. Il loft, tuttavia, non è meno attrattivo per i classici nuclei familiari. Per questo siamo alla ricerca di nuove proposte per la nostra clientela”.