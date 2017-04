Arredamento: nuova collezione LAGO al Salone del Mobile

I nuovi prodotti firmati LAGO vedono il loro debutto nella settimana del Salone del Mobile di Milano. Tra le novità, due prodotti che vantano celebri collaborazioni: la sedia We creata dall’architetto Giulio Iacchetti, e il tessuto MezzaEstate che riveste l’armadio Et Voilà nato dalla fantasia di Cristina Celestino. A completare la collezione anche i nuovi prodotti disegnati da Daniele Lago, tra cui il tavolo Vertigo, le sedie Lift e Pletra e il nuovo Air Wildwood Sofa.

LIFT CHAIR – Design Daniele Lago

Seduta geometrica e regolabile. Una sedia dalle forme classiche resa contemporanea da un punto di contatto a zero millimetri tra la seduta e il cerchio dello schienale. Il comfort è garantito dalla seduta imbottita ed è reso personalizzabile attraverso un innovativo supporto interno che permette la regolazione in altezza dello schienale con un semplice gesto della mano. 7 posizioni intermedie, per una regolazione in altezza fino a 10,5 cm, consentono di accomodarsi nel massimo comfort. La struttura della base, in legno nero o bianco, sostiene la seduta sagomata e imbottita che, come lo schienale, è personalizzabile con tutti i tessuti, pelli ed ecopelli LAGO.

PLETRA CHAIR – Design Daniele Lago

Comfort e colore. Una struttura metallica esile ed elegante racchiude un cuore imbottito che permette il rivestimento differenziato su due facce. La struttura snella regala un elevato comfort grazie alla seduta in legno curvato rivestito con una generosa imbottitura. Rivestibile con tutti i tessuti, pelli ed ecopelli LAGO, Pletra è una sedia che permette una vasta abbinabilità con diversi tipi di interior e di tavoli, trovando con facilità collegamenti nell’ambiente in cui è inserita.

AIR WILDWOOD SOFA – Design Daniele Lago

Un divano senza tempo. Un divano modulare dalle sedute componibili, sospeso su gambe in vetro extrachiaro temperato e dotato di uno scenografico schienale in legno rovere Wildwood disallineato a cui sono appoggiati soffici cuscini in piuma, riposizionabili a piacere. Grazie allo schienale, rifinito completamente anche sul retro, il divano Air Wildwood rappresenta una soluzione adatta sia in appoggio a muro sia a centro stanza. Il calore del legno, ricco di venature, dialoga con l’essenzialità delle sedute. Grazie a un innovativo telaio in alluminio tecnologico e brevettato sono possibili configurazioni dello schienale disallineato e l’aggiunta di braccioli. Personalizzabile con tutti i tessuti LAGO, il divano è in grado di adattarsi ad ambienti e personalità diverse.

WE CHAIR – Design Giulio Iacchetti

Gentilezza contagiosa. “Gli oggetti buoni sono degli impareggiabili strumenti per amplificare e rendere esecutivi pensieri cortesi nei confronti del prossimo”, afferma Giulio Iacchetti. “Da progettista mi piace pensare che gli oggetti sono cassa di risonanza dei nostri sentimenti, oggetti gentili per persone gentili, strumenti che diventano dichiarazioni di intenti positivi, come una sedia che aspetta solo di sentirsi dire: “accomodati pure”!..ed ecco che la sedia si fa prossima e comunica per noi, in modo semplice e tangibile, un’umana sincera inclinazione all’accoglienza. Pensavo a questo quando disegnavo la sedia We. L’idea era rendere animato ciò che per propria natura è inanimato. Pensavo ad una seduta con la vocazione per diventare una panca, ovvero con la potenzialità di poter offrire qualcosa di più, di inatteso, di sorprendente, una sedia che forza la sua primordiale staticità per avvicinarsi ad altre sue simili, così da allungare lo spazio dedicato alla seduta”. Realizzata in legno di frassino curvato tinto nero o bianco oppure imbottito, è rivestibile in tutti i tessuti LAGO. La struttura in alluminio la rende estremamente leggera. Impilabile nella versione in legno, è una soluzione versatile per ambiente pubblici e privati.

VERTIGO TABLE – Design Daniele Lago

Giochi d’equilibrio. Un tavolo dalla forma pulita ed essenziale che crea un suggestivo senso di sospensione, giocando con la sottrazione alla vista di un elemento portante, una gamba. Il top è sostenuto da una materica gamba in legno e da un’invisibile lastra in vetro temperato extrachiaro, assicurata al piano con un sistema di fissaggio integrato. Il piano è costituito da doghe di rovere di diverse larghezze in finitura laccato nero, che danno un ritmo irregolare alla superficie.

MEZZAESTATE – Design Cristina Celestino

Sogno di una notte di MezzaEstate. MezzaEstate è un tessuto jacquard concepito attraverso un percorso di ispirazione onirica che ha come protagonista il fiore di Amaryllis: scultoreo e profumato, caratterizzato da petali carnosi e materici che si prestano ad un inaspettato impiego grafico. Il modulo reiterato, un bocciolo ai diversi stadi di fioritura, dà infatti origine ad un’idea di tessuto disciplinato e regolato da una griglia geometrica, ottenuto grazie all’impiego di un elemento progettuale romantico e gentile.

AIR WILDWOOD T TABLE – Design Daniele Lago

Un tavolo interattivo. Dotato di una tecnologia invisibile integrata nel piano, Air Wildwood T table è un tavolo interattivo in grado di scaricare e riprodurre musica. Il sistema si connette e si configura tramite smartphone grazie a una connessione Bluetooth. In seguito il tavolo può essere indipendente dal device ed è in grado di connettersi a una rete Wi-Fi per lo streaming di tracce direttamente da Spotify o web-radio e tramite l’app LAGO Design è possibile gestire la riproduzione delle tracce. Potrà inoltre amplificare l’audio di telefonate e conference call: utilizzato come tavolo operativo o per zone meeting e aree comuni, porterà innovazione e home-feeling anche in ambienti office. L’interattività diventa anche fisica e la riproduzione dei brani o le funzioni di chiamata potranno essere interrotte e riprese anche con semplici gesture come un tap sulla superficie in legno del piano, che cela all’interno dei sofisticati sensori. Questa tecnologia è stata pensata per essere estesa anche ad altre tipologie di prodotto e per essere facilmente implementata con nuove funzionalità, nella visione di un sistema di arredi in grado di integrare con l’utilizzatore e di connettere più oggetti tra loro.

36E8 GLASS SIDEBOARDS – Design Daniele Lago

Il mondo del contenimento delle madie LAGO è arricchito da nuovi moduli contenitori 36e8 Glass, che integrano i contenitori 36e8 in laccato e Wildwood. Sono soluzioni self-standing, che si integrano alle composizioni senza bisogno di fissaggio a parete, aggiungendo leggerezza e riflessi profondi.

INTERIOR – LAGO COLOURS

Tortora, cielo, lichene, ottanio, iuta, pesca, ruggine. Guidata da un continuo spirito di ricerca, LAGO ha realizzato nuovi colori che prendono ispirazione dal tema della gentilezza, con cui arricchire l’interior degli spazi abitativi. In collaborazione con il Politecnico di Milano sono stati sviluppati colori che apportano fresche tonalità pastello dalle nuance delicate e naturali, aggiornando la palette cromatica già disponibile.

NEW 36e8 WILDWOOD STORAGE – Design Daniele Lago

36e8 si arricchisce di nuove varianti, introducendo i nuovi contenitori 36e8 con struttura in legno di rovere Wildwood. Grazie alla raffinata costruzione con profilo a 45° e filigrana in alluminio è possibile creare sia strutture completamente in legno, sia originali composizioni Side dove un lato diversificato crea giochi di volume nella composizione, spezzando e movimentando il ritmo delle forme.

WARDROBE INTERIORS – Design Daniele Lago

I diversi colori della struttura, delle attrezzature interne e della schiena dell’armadio generano un elegante mood cromatico che gioca con la percezione dei volumi interni. La schiena può essere scelta in due diversi colori, per ottenere due effetti differenti. Anche il sistema di illuminazione è stato aggiornato con nuovi led integrati con luce calda, a zero emissioni e dalla durata infinita, migliorando il comfort visivo e la fruibilità dell’armadio.