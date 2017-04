Enel ti apre un mondo: dentro e fuori casa

Smartphone e tablet ci connettono con chi amiamo e, da oggi, anche con la nostra casa: la Smart Home, la casa intelligente, è quella in cui l’uso degli oggetti, come gli elettrodomestici, può essere gestito anche a distanza secondo i bisogni e le esigenze di ognuno, ottenendo il massimo dell’efficienza e della comodità. Un privilegio solo per chi può permetterselo? Oggi non più: Enel Energia ha creato e-goodlife, un sistema di servizi utili e innovativi che partono dal mondo dell’energia, in cui Enel è leader, per abbracciare una molteplicità di aspetti che consentono agli utenti di risparmiare tempo e migliorare la vita nelle necessità di ogni giorno.

Con e-goodlife, un kit composto da una serie di dispositivi smart (prese intelligenti, rilevatore di consumi, sensori di movimento, sensori porta/finestra, webcam) e una App per il loro controllo da remoto, è possibile gestire al meglio i propri consumi elettrici ed essere sempre connessi con la propria casa ed i propri cari. Ma non finisce qui. L’app e-goodlife consente di accedere a una serie di servizi utili: ordinare la spesa online e riceverla in giornata, rimanere aggiornati su meteo, traffico e scioperi, partecipare a delle vere e proprie sfide nella sezione “missioni” per raggiungere degli obiettivi energetici e ricevere premi.

Una vita smart però per definizione non può essere chiusa all’interno di pareti domestiche. E’ in quest’ottica che Enel ha deciso di dare uno slancio importante alla mobilità elettrica attraverso e-go, una serie di soluzioni pensate appositamente per questo mondo.

Dall’innovazione di Enel e la tecnologia di Nissan, nasce infatti e-go All inclusive; l’offerta che apre le porte della mobilità elettrica. e-go All inclusive è la prima offerta integrata per la mobilità elettrica, con auto, Nissan Leaf, l’auto elettrica più venduta al mondo, e una box station, per la ricarica domestica compresa d’installazione. Il prezzo di lancio è particolarmente vantaggioso ed è davvero un modo per aprire a tutti le porte della mobilità elettrica.

Enel lancia inoltre e-go, l’app con cui è possibile accedere alle colonnine di ricarica in Italia, per muoversi senza limiti e timori di rimanere a piedi.

L’app, disponibile per tutti i sistemi operativi, è comoda e semplice da usare: una volta scaricata ti sarà sempre possibile visualizzare i dati di ricarica direttamente dal cellulare, dai dettagli sul rifornimento allo storico di tutti i pagamenti effettuati, ed impostare le notifiche via e-mail per ogni ricarica.

Inoltre, grazie al servizio di geolocalizzazione integrato, ricaricare la tua auto elettrica quando sei lontano da casa sarà ancora più facile. Per farlo, infatti, ti basterà scoprire la collocazione della più vicina tra le 900 colonnine pubbliche di Enel dislocate lungo tutta la penisola. Niente più ansia da ricarica quindi, e finalmente tutta la semplicità di gestire dallo smartphone la ricerca della colonnina e la ricarica effettuata.

Sempre con l’obiettivo di sostenere la mobilità che rispetta l’ambiente, Enel ha anche promosso in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre il servizio e-go Car Sharing mettendo a disposizione 30 veicoli elettrici Renault e 30 stazioni di ricarica disseminate tra il Rettorato e le Facoltà di Lettere, Economia e Ingegneria. Con il valore aggiunto della creazione di un vero e proprio Think Tank sulla mobilità elettrica in cui sviluppare idee e progetti grazie al confronto tra mondo accademico, Enel e rappresentanti del mondo istituzionale ed industriale.

Visita il sito enelgoodlife.it per scoprire da vicino il mondo della casa intelligente e il sito enelenergia.it per essere sempre aggiornato sulle ultime novità nel campo della e-mobility!

E’ proprio vero: Enel ti apre un mondo!