La nuova collezione outdoor di Catellani e Smith

Enzo Catellani ha realizzato per Catellani & Smith la sua prima collezione di lampade per outdoor, in risposta alla tendenza che negli anni ha visto lo spazio abitativo prolungarsi verso il fuori, con terrazzi e giardini. Realizzare una collezione di ‘lampade da interno, trasportate all’esterno’ è stato l’obiettivo principale di Enzo Catellani: corpi illuminanti pensati per l’outdoor ma in grado di riprodurre lo stesso calore e la stessa atmosfera della luce da interni. Il grande protagonista di questa collezione è il vetro industriale che, prima del suo completo raffreddamento, viene modellato accuratamente a mano. Come avviene per la lavorazione di tutte le lampade di Catellani & Smith, estetica e artigianalità vengono combinate con le più recenti tecnologie. La creazione di maggiore effetto è sicuramente Medousê, un corpo luminoso composto da due coppe di vetro sovrapposte, che spento è di colore verde per integrarsi perfettamente nel paesaggio, mentre acceso si illumina di un bianco etereo. Sempre in vetro industriale, la composizione di forme irregolari More che, sostenuta da aste color oro verde, sembra ‘spuntare’ dal suolo come una siepe luminosa. Con un soffio di vento, More oscilla, diventando poi il frutto di un albero nel pezzo unico Albero della Luce, realizzato da Enzo Catellani nel 2005, il cui tronco in rame dalle varie sfumature di colori, ci riporta a una natura magica del passato. Completa la collezione outdoor, la serie Syphasera, nata da un progetto di Biolago Piscine & Natura coordinato da Maurizio Quargnale. Syphasera è una famiglia potenzialmente infinita di fonti luminose personalizzabili disponibili nelle versioni da terra, vaso o acqua, in grado di mimetizzarsi, quando spente, nell’ambiente naturale circostante. Questi ‘vegetali’ luminosi si prestano alle idee di architetti e progettisti per mutare forma, fiorire, moltiplicarsi, cambiare habitat. Se “design” significa “inventare” forme nuove, allora Syphasera è il non-design che non osa cambiare qualcosa di già naturalmente perfetto. Syphasera è la natura, ma resa luce. La famiglia conta vari elementi, sviluppati da Guido Parenzan e Maurizio Quargnale con la consulenza dell’agronomo Maurizio Vegini.

