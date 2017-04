Vip: le case di lusso dei calciatori

Per un calciatore ambientarsi in una nuova città è tutto e sicuramente la casa può essere di grande aiuto, soprattutto se costa molto. Ad Esempio Kakà quando passò dal Milan al Real Madrid, per oltre 60 milioni di euro, si trovo una villetta poco fuori città del valore di 3 milioni, che ancora oggi possiede nonostante un valore incrementato a quattro milioni di euro. Iniesta di milioni ne ha spesi 5 per la sua villa con altrettante stanze da letto, due piscine e… una cappella per i riti religiosi, mentre Balotelli fuori Milano possiede una villa con piscina, ampio giardino, auto di lusso e cinema privato. Di privato Messi ha invece un campo da calcio, nella residenza da 6,5 milioni di euro ancora in costruzione. Quasi dieci milioni di euro per l’ex-bandiera del Chelsea Frank Lampard, il cui super-appartamento di Londra può vantare 9 camere da letto, 12 bagni e un porto che affaccia sul Tamigi, i suoi ex-compagni blues Terry e Drogba invece hanno scelto la quiete delle campagne londinesi. Il primo con una tenuta dotata di cinema e acquario personale, il secondo con un maniero da 13 milioni con stanza dedicata a coppe, medaglie e trofei. Il capitano del Manchester Uniter Wayne Rooney ha invece optato per una tenuta stile reggia nelle verdi pianure fuori Manchester, valore totale 18 milioni di euro. Ma ovviamente la corona non poteva che andare allo Spice boy David Beckham, con una villa californiana da 14 milioni di euro. Attualmente la villa, situata in uno dei più esclusivi quartieri di Los Angeles, è stata messa in vendita. il Motivo? i 1.200 mq di casa e un acre di terreno non sono abbastanza spaziosi per far giocare a calcio i figli di David e Victoria non hanno abbastanza spazio per giocare a calcio.

