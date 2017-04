Sobro: il tavolino per l’Homo Pigrus

Dalla “Peroni ghiacciata” in frigorifero dell’eterno Fantozzi ai tavolini per mangiare sul divano davanti alla Tv usati dai Simpson, nel corso degli anni l’Homo Sapiens Sapiens ha sfruttato tutta la sua sapienza per non schiodare le natiche dal divano. Ora Sobro sembra essere il passo avanti dell’evoluzione dei pigri.

Prodotto dalla ditta di New York StoreBound, ancora alle prese con il crowdfounding, questo complemento d’arredo si presenta come un classico tavolino da mettere a metà strada tra il divano e la televisione, ma aprendo lo sportello laterale ecco che viene fuori un cassetto-frigobar colmo di bibite e merendine, sui lati compaiono delle casse bluetooth, contornate da luci LED che si interfacciano con gli smartphone e prese della corrente e USB per caricare tablet e pc. Infine, i controlli sono dei Led posti sotto la superficie di vetro che possono essere disabilitati in modo da non attivare le casse per errore.

Insomma, guardare la Nazionale, giocare ai videogiochi o semplicemente restare in panciolle per buona parete del sabato pomeriggio potrebbe non essere più un problema per l’Homo Sapiens Iners.