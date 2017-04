Drutex: i nuovi trend per le finestre in Italia

Il settore dei serramenti è in continuo fermento e le tendenze si susseguono inarrestabili. Le finestre stanno conquistando un ruolo sempre più centrale nell’architettura: sono passate infatti dall’essere un semplice elemento costruttivo e ricoprire un ruolo centrale nel design e nella progettazione della casa, un elemento per illuminare gli ambienti, per renderli più spaziosi, piacevoli e ricchi di stile.

Ecco gli ultimi trend di settore individuati dall’osservatorio privilegiato che Drutex ha sul nostro Paese:

LUCE

L’illuminazione naturale degli ambienti è molto importante per la natura e per la salute delle persone. Le finestre con un’ampia superficie vetrata come le IGLO Light Drutex che garantiscono il passaggio di una quantità maggiore di luce naturale, abbassando di conseguenza il fabbisogno energetico domestico. Inoltre, i ricercatori dell’Università del Sud della Florida hanno recentemente scoperto che le persone che lavorano in ambienti ben illuminati beneficiano di un umore e di una qualità del sonno migliori e di un metabolismo più veloce.

AMPIEZZA

L’ampiezza delle finestre sta acquistando sempre maggior importanza nel design delle nostre case.

Gli edifici italiani sono sempre stati caratterizzati da aperture per le finestre mediamente meno estese rispetto a quelle che si trovano in altre parti del mondo come nell’Europa del Nord, ora però gli standard architettonici della Scuola Scandinava stanno rivoluzionando anche l’aspetto delle nostre case, in cui è sempre meno raro notare grandi finestre e vetrate continue.

COLORE

Anche il design sta acquisendo sempre più importanza nel settore delle finestre. Se in passato la finestra era solamente in legno, oggi grazie ai profili in PVC e in alluminio, i serramenti possono essere personalizzati in base a qualunque esigenza. Drutex si è specializzata nei profili in PVC e all’interno della sua offerta standard propone 43 colorazioni diverse che vanno dai classici bianco, nero e grigio, fino a tinte più audaci come il verde e il bordeaux o ai rivestimenti che imitano il legno.

TECNOLOGIA

La tecnologia è ormai parte integrante della vita quotidiana di tutti. Anche sui serramenti possono essere implementate le nuove tecnologie della domotica che permettono una completa gestione di finestre e avvolgibili anche da remoto tramite un’app sullo smartphone, aumentando comfort di utilizzo e il livello di sicurezza della casa grazie alla possibilità di poter gestire apertura e chiusura anche quando non si è in casa. Anche le porte possono essere dotate di soluzioni intelligenti come il nuovo lettore di impronte digitali che garantisce un ulteriore grado di sicurezza.