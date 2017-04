Casa piccola? ecco come evitarla

Non sempre gli spazi della propria abitazione riflettono le proprie necessità, ma è purtroppo anche vero che spesso siamo noi a rendere più piccoli e angusti i nostri spazi. Per migliorare questa situazione ci sono un paio di accorgimenti che si possono seguire per rendere la propria casa un po’ meno asfissiante, di quanto realmente non sia. La cosa più ovvia è sempre quella di controllare la misura degli arredi prima di acquistarli, controllando nel dettaglio quanto ogni singola componente va a intaccare il vostro spazio. Non è esclusa la possibilità di avere qualche oggetto sovradimensionato, l’importante è adeguare le misure degli altri pezzi riducendone le dimensioni. Il consiglio, però è sempre di limitare il numero di componenti d’arredo per evitare caos e sovraffollamento. Un espediente invece per modificare l’impressione degli spazi lo forniscono i colori delle varie componenti. Sia le superfici che gli arredi dai colori chiari, in particolare bianco, sono in grado di far apparire più grandi gli spazi a disposizione. Al contrario il nero e i colori scuri assorbono la luce, diminuendo la percezione dello spazio intorno a sé stessi. a proposito di luce per aumentare la percezione di spazio è necessario incrementare le fonti di luce, naturali e artificiali dell’appartamento. Avere più fonti d’illuminazione, provenienti da diversi angoli della casa riescono ad escludere la sensazione opprimente che le zone d’ombra possono dare. Quindi tende molto chiare, ma anche lunghe, perché troppo corte faranno apparire la casa più bassa del previsto. In fatto di stoffe, non lesinate nemmeno sui tappeti, se troppo piccoli sembreranno delle isolette in uni piccolo mare, meglio grandi per dare l’idea di una superficie ampia da coprire. Naturalmente sempre chiari, come si richiede ai quadri da appendere sulle pareti, le quali come ormai chiarito non devono essere intasate di tele.

