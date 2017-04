Porte blindate: il Made in Italy sbarca a Londra

Un restauro conservativo in un palazzo londinese, un unico fornitore di blindate: Oikos Venezia e il suo Made in Italy. Il progetto è consistito nella ristrutturazione di un prestigioso complesso architettonico d’epoca situato nell’area di Hampstead, a Londra, al fine di realizzare degli ampliamenti che portassero alla costruzione di otto unità abitative di alta gamma.

Il lavoro ha comportato il restauro completo della facciata preesistente, ma è stata posta particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche originali dell’edificio e dello stile dell’epoca in cui esso si situa, nel rispetto anche del contesto circostante. Nota come la zona prescelta da milionari, artisti e personaggi della cultura e dello spettacolo, Hamstead infatti ospita le più belle ville ed edifici adibiti a residenza privata di tutto il Regno Unito, aspetto che è stato dunque doveroso tenere presente nei lavori di ristrutturazione. Anche gli interventi di estensione degli spazi effettuati sul retro dell’edificio sono stati attentamente pensati e progettati affinché venisse preservata la massima coerenza col carattere tradizionale e originario mantenuto per la facciata principale.

I layout interni sono stati suddivisi in tre elementi verticali distinti per rispondere al tessuto edilizio esistente. Lo spazio abitativo risulta considerevolmente ampliato dalla presenza di un piano seminterrato. Gli ampi appartamenti contano su una struttura open space in stile contemporaneo e su grandi vetrate da cui filtra abbondante la luce naturale ma, anche in questo caso, si è cercato di mantenere inalterate le caratteristiche dello stile originale dell’epoca.

Il concetto di conservazione del territorio è stato tenuto presente anche per i tre ampi giardini privati che, caratterizzati da diversi livelli di calpestio in legno, completano il complesso architettonico. In quest’ottica, sono stati valorizzati con piante autoctone che contribuiscono ulteriormente all’effetto naturale. Tekno, la porta blindata ad alte prestazioni di Oikos Venezia, esprime appieno la sua natura di complemento d’arredo studiato per rispondere alle esigenze di architetti e arredatori d’interni in questa imponente installazione che la vede inserita in un’ampia boiserie montata con sistema Synua Wall System e rivestita nello stesso materiale.

Il problema dimensionale che avrebbe potuto scaturire dall’importante verticalità del locale d’ingresso è stato egregiamente risolto collocando una Tekno bullet-proof con montaggio rasomuro interno. La linearità degli spazi viene volutamente interrotta da un sottile profilo in alluminio che delinea la porta, rendendola magistralmente protagonista. Desiderio del committente era di enfatizzare l’area d’entrata della villa per renderla da subito accogliente, abitabile. Si è dimostrata strategica la scelta di Tekno, elemento d’eccellenza sia in termini estetici che qualitativi. La sua totale apertura, senza elementi di disturbo quali cardini o viti a vista, regala continuità e leggerezza.

INGRESSO: VISTA ESTERNA

Si accede alle varie unità abitative attraverso la porta blindata Tekno a otto settori in vetro nero lucido e uno in acciaio, inserita in una boiserie con rivestimento nello stesso materiale in vetro. I profili e il carter della porta sono in alluminio. L’impatto visivo dell’insieme-parete amplifica l’impatto dimensionale rendendolo strategicamente attrattivo e particolarmente elegante, grazie anche al montaggio complanare interno senza chiusure né viti a vista. La porta, dunque, non risulta come un oggetto a sé stante ma parte di un insieme, un elemento integrato che valorizza la spazialità e conferisce ricercatezza all’ambiente, in un effetto personalizzato ed esclusivo.

INGRESSO: VISTA INTERNA

Il rivestimento interno di Tekno è lo stesso che caratterizza la porta all’esterno. In questo caso però, è assente la boiserie, allo scopo di non sottrarre importanza agli altri elementi d’arredo scelti per l’interno, con cui comunque resta coerente in un gioco ben calcolato di equilibri cromatici degli arredi interni, che spaziano dal bianco al nero al metallo. Toni freddi ma estremamente eleganti, sapientemente scaldati dalla presenza del legno del parquet e delle porte interne. Tekno si integra perfettamente nell’insieme, in un dialogo continuo di riflessi di luce, senza mai prendere il sopravvento, ma senza mai perdere la sua discreta fondamentale importanza, garantendo oltre alla sicurezza, un effetto raffinato, luminoso e lussuoso. Una soluzione senza tempo, perfetta per un edificio che ha attraversato la storia, e pensata per sopravvivere alle mode come solo l’alto design sa garantire.

SICUREZZA

Tekno presenta performance di alta gamma. È certificata antieffrazione classe 3, isolamento acustico 43 db, tenuta aria classe 4, acqua fino a 5A, vento fino a C5, isolamento termico U1.6 di serie innalzabile a 1.4-1 con kit termico. La resistenza al fuoco di Tekno è EI90 o EI120.