PERGOZIP, le tende esposte al sogno

In occasione dell’ultima edizione di Made expo 2017, sono state presentate alla platea nazionale e internazionale di addetti al settore tante novità, in particolare nell’ambito dei pergolati. In un mercato in rapida evoluzione e in costante crescita, BT Group, forte di un dipartimento di R&D interno, si propone attivamente di ideare, produrre e commercializzare prodotti innovativi, unici, distintivi. Un know how conoscitivo e tecnologico indispensabile per realizzare schermature solari dalla personalità “luminosa”.

Con questo imput produttivo, le PERGOZIP hanno riscosso, in maniera indiscutibile, un importante consenso durante la manifestazione. Pergole ombreggianti, dal design puro e minimale, realizzate in 4 diverse varianti, per soddisfare qualsiasi esigenza funzionale e di adattabilità spaziale.

4 soluzioni con una propria identità, estetica e materica, accomunate tutte da una pulizia nelle linee senza eguali, un minimal outdoor elegante e ad alto grado di comfort.

La pergola R170 è il modello Basic della gamma delle pergole. Pratica, essenziale, con piantane frontali, è studiata per spazi più contenuti e più “cittadini”. Con una dimensione massima di 600×500 cm e piantane frontali di 13×13 cm, dotata di predisposizione per lo scarico delle acque, risulta il perfetto complemento per terrazzi maxi size o piccoli spazi green. Si può, infatti, installare a soffitto o a parete. È un pergolato versatile, funzionale… sicuramente a portata di tutti.

Per continuare nell’excursus dei modelli, l’R171, con le sue dimensioni più importanti, 600×600 cm, è indicata per ombreggiare strutture esistenti, come giardini d’inverno, pergolati, pompeiane, spazi più ampi dove la vita viene trascorsa open air. BT Group, infatti, può personalizzare ogni esigenza, strutturale e di impatto estetico, senza rinunciare ad eleganza e design. Un pergolato, indubbiamente dal comfort armonico assoluto.

Ma la gamma delle PERGOZIP non si ferma qui ed annovera altri due modelli, più performanti e high profile.

L’R172, con piantane frontali 8×8 cm, che si possono arretrare fino ad 1 m, consente un’ampiezza di vedute ancor più sconfinata. Con dimensioni massime di 600×550 cm, si può installare a soffitto o a parete, ed è un pergolato che riesce a sfruttare al centimetro lo spazio da proteggere, integrandosi perfettamente con l’esterno senza sacrificare funzionalità e comfort.

Infine, la R173, dalle piantane inclinate in larice netto nodi, è il Top di Gamma. Con dimensioni massime di 450×450 cm, grazie al tocco del legno in contrasto con l’alluminio, il classico incontra e si scontra con il design in un’opera unica.