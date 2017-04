Homeaway: tre soluzioni per il Chelsea Flower Show

Homelidays.it invita i viaggiatori a visitare Londra in uno dei momenti più colorati della stagione, il Chelsea Flower Show, che si svolgerà quest’anno dal 23 al 27 maggio. Gli amanti del giardinaggio potranno apprezzare ancora di più questa affascinante capitale europea che, nell’ultimo mese di primavera, organizza in uno dei suoi quartieri più belli un’imperdibile mostra dedicata alla florovivaistica. Un’area di undici acri ricca di colori e profumi si propone come fonte d’ispirazione per decorare, una volta tornati a casa, i propri giardini e balconi. E durante la permanenza, perchè non soggiornare in una casa vacanza e vivere questo appuntamento annuale da vero e proprio londinese? Regalarsi questa esperienza è ancora più facile grazie all’ampio portfolio di proprietà disponibili su Homelidays.it, sito di affitto di case vacanze online che fa parte del gruppo HomeAway.

La prima soluzione è per una spaziosa casa vacanza di Chelsea, accogliente e luminosa, situata nel quartiere di Chelsea e con comodi collegamenti per raggiungere il resto della città. Ampia cucina completamente attrezzata, aperta sulla zona pranzo. C’è anche uno studio con un divano a due posti e uno spazio di lavoro, che rende questa casa perfetta come anche come alloggio aziendale per chi viene a città per affari. Al piano superiore si trova la zona giorno luminosa e chic. Completo di grandi e comodi divani, questo spazio è inondato di luce grazie al tetto in stile giardino d’inverno. La casa offre inoltre una splendida terrazza sul tetto. Due camere ampie e luminose, con bagno condiviso. Lo studio ha invece il proprio bagno en-suite.

Il secondo è disposto su tre piani, questo appartamento moderno è ideale per le famiglie. Comprende un grande tavolo da pranzo e una cucina completamente attrezzata, un piccolo giardino privato, due camere da letto, due bagni e due terrazze. Il Family Apartment è discretamente situato in una strada tranquilla, ma è proprio dietro l’angolo dalla via dello shopping glamour – Kings Road – e dai ristoranti vivaci e pub di Fulham Road. Ottimi collegamenti per il centro di Londra sono disponibili in autobus. La stazione della metropolitana di Sloane Square (Circle e District line) e Gloucester Road (linea Central, District e Piccadilly) sono circa quindici minuti a piedi.

L’ultimo è comodo ed elegante appartamento completamente arredato e dotato di biancheria, asciugamani, stoviglie e WiFi. Il servizio di pulizia settimanale con cambio biancheria è inclusa per soggiorni di 7 o più notti. La zona giorno è spaziosa e attrezzata con un grande comodo divano, due poltrone, TV a schermo piatto e tavolo da pranzo e sedie per quattro. La luce naturale filtra da un’ampia finestra e dalla porta del balcone, con vista tranquilla sui giardini comunali. Due comode camere da letto con biancheria di qualità. La cucina elegante è completamente attrezzata, elettrodomestici moderni, tra cui full size frigo / freezer, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, macchina per il caffè, tavolo da pranzo rotondo e sedie per quattro e TV a schermo piatto. Completano il servizio due bagni.