Daikin: ecco la caldaia D2C

Daikin lancia la nuova caldaia murale a condensazione D2C (abbreviazione di “Daikin to Combustion” per sottolineare l’ingresso di Daikin nel segmento del riscaldamento a combustione) che sarà presentata per la prima volta, alla clientela professionale europea, all’ISH di Francoforte (14-18 Marzo 2017). In Italia sarà invece presentata e mostrata a oltre 7.000 installatori durante un ciclo di 42 incontri che si terranno tra Febbraio e Aprile 2017 in tutta Italia.

La nuova caldaia si contraddistingue per il design e le dimensioni ultra compatte: larga 400 mm, profonda 255 mm e alta solo 590 mm, pesa 27 kg. Unica per flessibilità di applicazione, Daikin D2C può essere installata in qualsiasi ambiente interno così come all’esterno dell’abitazione, grazie all’elevato grado di protezione agli agenti atmosferici (IP X5D). Daikin D2C può sostituire facilmente ogni altra vecchia caldaia già installata. I suoi 590 mm di altezza assicurano che nella parte inferiore ci sia sempre tutto lo spazio libero per poter riutilizzare le connessioni idrauliche esistenti.

Dimensioni e peso ridotti al minimo sono possibili grazie all’innovativo corpo scambiatore aria/fumi brevettato da Daikin. Il “cuore” della nuova caldaia D2C è stato studiato per ottenere alta potenza termica, ingombro limitato e massima silenziosità in ogni condizione di funzionamento.

Daikin D2C racchiude nelle sue dimensioni ultra compatte il meglio della tecnologia a condensazione. Il sistema SCOT di regolazione della combustione si adatta automaticamente alla qualità del gas utilizzato (metano o GPL) per una combustione sempre pulita e basse emissioni. Grazie ad un rapporto di modulazione 1:8, la potenza resa viene variata in automatico da 24 kW a 3 kW per adattarsi a tutte le esigenze domestiche esistenti.

Le prestazioni in condensazione sono in classe di efficienza energetica A, sia in riscaldamento che in produzione di acqua calda sanitaria con efficienza fino al 108%. La funzione Warm Start consente di ridurre i tempi di attesa dell’acqua calda sanitaria. Mantenendo caldo e pronto all’uso il corpo della scambiatore a piastre, Daikin D2C eroga sempre e subito acqua calda.

Elemento distintivo del design 100% Daikin è infine il Daikin Eye: un elegante occhio luminoso che grazie ad un led multi cromatico segnala lo stato di funzionamento dell’apparecchio. La luce blu lampeggiante indica quando la caldaia è in standby, mentre resta fissa quando è in funzione. Nel caso di malfunzionamento, la luce diventa rossa e sull’ampio display viene visualizzato il relativo codice di errore così da facilitare l’intervento di riparazione.

Il modello “combi” (riscaldamento + acqua calda sanitaria) Daikin D2C da 24 kW è già disponibile mentre a giugno 2017 la gamma sarà arricchita da nuovi modelli in due versioni: solo riscaldamento nelle taglie 12, 18, 24, 28 e 25 kW e “combi” nelle nuove taglie 28 e 35 kW. Questa nuova gamma potrà essere controllata da remoto tramite l’App Daikin Online Controller.