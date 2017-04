AKB_08: la nuova cucina di Arrital

E’ stata presentata in anteprima esclusiva ad Eurocucina 2016 e oggi è pronta per impreziosire la casa di chi sogna una cucina professionale ​senza però voler rinunciare al design. AKB_08, la cucina nata dalla condivisione di idee progettuali tra lo chef stellato Andrea Berton e il direttore creativo di Arrital l’architetto Franco Driusso, è non più solo un progetto ma una realtà. Il suo catalogo è stato presentato ufficialmente in occasione dell’evento Fuori Salone che si è svolto nello Showcase Arrital di via Melchiorre Gioia a Milano in concomitanza del Salone del Mobile, alla presenza dell’ad Mauro Giacomini, il direttore commerciale Christian Dal Bo, l’architetto Franco Driusso, il Marketing Manager Giuseppe Bincoletto e dello chef Andrea Berton che nell’occasione ha presentato il suo libro di ricette “Non è il solito brodo”, un progetto editoriale edito da Mondadori al quale ha collaborato anche Arrital e dove Akb_08 compare come simbolo della cucina di casa.

​AKB_08, caratterizzata da alcuni elementi innovativi come l’anta a telaio floating core​, ​il sistema di lighting design “Focus on”, il tagliere-vassoio estraibile e il piano di lavoro multufunzione “twice”, ​è stata insignita recentemente del prestigioso riconoscimento del “Good Design Award 2016”, il più importante premio internazionale per le eccellenze del design, assegnato dal Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design and The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies.

Tra gli elementi caratteristici e innovativi di AKB_08 troviamo il piano di lavoro multifunzione “Twice”, una soluzione che consente all’occorrenza di sfruttare al meglio il piano di lavoro tramite un vano ergonomico con sistema Up-Down in acciaio inox, nel quali si possono riporre strumenti abitualmente utilizzati in cucina.

Una creazione del tutto unica, ispirata alle esigenze funzionali dello chef è il tagliere-vassoio estraibile “AKB_Board”, un sistema intelligente con un tagliere in legno che poggia su un vassoio in acciaio, removibile e utilizzabile per servire in tavola nonché facile da pulire. Il sistema prevede degli spazi di alloggiamento destinati a coltello e spatola.

Per garantire un’illuminazione capace di seguire le esigenze dello chef nelle diverse fasi dell’attività in cucina, AKB_08 presenta “Focus-On”, un sistema di lighting design che offre una movimentazione dinamica dell’illuminazione della zona lavoro grazie ad un binario di scorrimento. La batteria della lampada a LED può essere comodamente ricaricata una volta posizionata all’estremo del binario in posizione di swich off. Funzionale per chi necessita di spazio è il vano “AKB Case”, un elemento contenitivo su due livelli che può fungere anche da divisorio.

​I​spirato alla cucina professionale è, infine, l’inserimento di alcuni particolari elettrodomestici, preziosi per coloro che prendono la cucina sul serio, come la “Salamandra” che consente di mantenere le vivande ad una temperatura determinata o di gratinare o tostare i cibi, o l’abbattitore di calore, in grado di portare velocemente la temperatura di un piatto da quella di cottura a quella idonea al frigorifero o al congelatore.

Come in ogni cucina Arrital, uno degli elementi protagonisti è l’anta, dettaglio fondamentale che caratterizza lo stile e la funzionalità di una cucina. Anche in questo nuovo progetto il designer Franco Driusso, Direttore Creativo Arrital è ricorso al concept dell’anta a telaio, come già in Ak_04, sviluppandone il design in una nuova soluzione “Floating core” in cui la leggerezza estetica si sposa alla solidità della struttura per un design contemporaneo e che diventa elemento caratterizzantedei diversi accessori, dal vassoio “AKB_Board”, ai piani e alle mensole fino all’innovativa soluzione “Majestic” della cappa aspirante, pensata appositamente per la soluzione a isola, e coordinata con il lavello con bordo in rilievo, che attribuisce grande forza espressiva alla zona di lavaggio e un utile accorgimento funzionale per la raccolta di acqua e schizzi.