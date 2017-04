“Be Brasil”: il design brasiliano conferma il suo successo

Il design brasiliano tra i principali protagonisti della ventesima edizione del Fuorisalone alla Milan Design Week 2017. La mostra- evento “Be Brasil” – organizzata da Apex-Brasil, Agenzia Brasiliana per la Promozione del Commercio e degli Investimenti, nella cornice della rassegna Interni “MaterialImmaterial”- ha, infatti, registrato una forte affluenza di circa 110mila visitatori durante tutto il corso della settimana, culminata con il seminario “Be Brasil Talks” del 7 aprile. “Essere presenti alla Milan Design Week ha rappresentato, ancora una volta, un’occasione estremamente rilevante per mostrare la complessità e la ricchezza del Brasile attraverso le eccellenze del suo design, amplificandone la visibilità in tutto il mondo”, ha sottolineato l’Ambasciatore Roberto Jaguaribe, Presidente di Apex- Brasil. Nei sette giorni della manifestazione, i 60 esponenti del design brasiliano protagonisti di “Be Brasil” hanno partecipato ai business round organizzati da Apex- Brasil, incontrando 15 imprese italiane del settore. Una prima stima indica che i possibili accordi potrebbero raggiungere un controvalore di oltre 36 milioni di euro nei prossimi 12 mesi. Sergio Mattos, uno dei designer presenti a “Be Brasil” e relatore del seminario “Be Brasil Talks” ha commentato: “L’incontro con la community nazionale ed internazionale del settore è di grande stimolo per noi designer. Le opportunità commerciali, da un lato, e lo scambio di esperienze, dall’altro, rappresentano un’opportunità di grande arricchimento professionale”. Un’iniziativa di grande rilevanza strategica che ha permesso al sistema brasiliano del design presente al Fuorisalone di poter entrare facilmente in contatto con il mercato italiano del design – da sempre uno dei bacini di riferimento – accrescendone la visibilità e la brand awareness tramite la vetrina internazionale della Milan Design Week. Mauricio D’Avila, designer dell’azienda Geo Luz&Ceramica, ha sottolineato le importanti prospettive commerciali nate sia per i progettisti che per le imprese brasiliane grazie alla mostra: “In questi sette giorni abbiamo avuto l’opportunità di entrare in contatto con possibili partner d’affari e di concludere contratti interessanti con aziende italiane che ci hanno già commissionato progetti. Il mercato italiano chiede che il prodotto di design sia unico ed esclusivo e la ceramica brasiliana risponde perfettamente a questa richiesta”. Il commento su Be Brasil di Marva Griffin Wilshire, fondatrice e curatrice del “SaloneSatellite”, iniziativa parallela del Salone Internazionale del Mobile: “Il Brasile è un attore importante nel panorama mondiale del design e lo seguo con attenzione da più di 30 anni. Quest’anno, l’innovazione dei pezzi esposti all’interno della mostra Be Brasil ha sposato in maniera interessante la filosofia della creatività e della sostenibilità, con un omaggio alla tradizione e al genio di Oscar Niemeyer”. Concluso il Fuorisalone, il design brasiliano non abbandona l’Italia. Alcuni pezzi iconici della mostra “Be Brasil”, infatti, rimarranno nel Paese in attesa del prossimo appuntamento collettivo con la mostra-evento “Raiz”, in programma a Roma a partire dall’8 giugno 2017. La presenza di “Be Brasil” al Fuorisalone è stata possibile grazie alla collaborazione con l’Associazione brasiliana del settore mobili (Abimóvel), l’Unione del settore mobili di Bento Gonçalves (Sindmóveis), l’Associazione brasiliana del settore illuminazione (Abilux), l’Associazione brasiliana del settore rocce ornamentali (Abirochas ), L’Associazione brasiliana dei produttori di piastrelle di ceramica (ANFACER), la Fondazione Niemeyer, la Fondazione Athos Bulcão e la mostra Rio + Design.

