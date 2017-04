Rubinetti: Nobili presenta Sky

la collezione Sky di Nobili Rubinetterie ha una duplice personalità, poichè è disponibile in due versioni di cartuccia: Nobili Widd 28 o 35 mm. La collezione dispone di un cuore altamente efficiente, dotato di caratteristiche ecosostenibili di primordine. Lo stile di Sky segue i recenti sviluppi stilistici del brand, derivati dall’adozione della cartuccia a immersione Nobili Widd, che permette di disegnare una linea elegante e pulita, con bocca di erogazione alta e a filo del corpo miscelatore. Gli aspetti tecnologici che rendono unica questa collezione sono: Regolatore dinamico di portata : la tecnologia Nobili WaterSaving dimezza il consumo d’acqua frenando l’apertura della leva in corrispondenza con la metà della portata (-50%). Superata la lieve resistenza, il miscelatore sarà libero di erogare la totalità della portata; Limitatore di energia: La tecnologia Nobili EnergySaving (lavabo e bidet ECO) permette l’apertura dell’erogazione con leva in posizione centrale direttamente in acqua fredda (azichè miscelata), evitando l’accensione della caldaia ed il consumo di acqua calda; Limitatore di temperatura : la tecnologia Nobili EcoFresh evita pericolosi rischi di scottatura diminuendo al contempo il consumo di acqua calda (è possibile variare la temperatura massima erogata dal miscelatore ruotando una ghiera sulla cartuccia); Movimenti fluidi : il sistema a frizione dei dischi ceramici Nobili LiveDrive evita il frizionamento dei dischi quando la leva di miscelazione viene ruotata in posizione di chiusura, riducendo l’usura delle piastrine e garantendo un movimento morbido della leva; Brillantezza superiore : la finitura brillante e lucente è assicurata da valori di cromatura superiori allo standard di mercato; Aeratore Neoperl Cascade : la collezione Sky è equipaggiata con componenti di prima qualità. L’aeratore Neoperl Cascade assicura una miscelazione ideale tra acqua ed aria aumentando la forza del getto pur riducendo la quantità di acqua erogata. Per le versioni ECO (SKY è versione ECO), all’interno della confezione è presente un secondo aeratore con portata limitata a 5l/min; Flessibili NPI Italia Parinox Softpex : il primo tubo flessibile approvato in tutto il mondo grazie alle superiori proprietà igieniche interne, all’ottima resistenza a temperatura e pressione, e alla maggiore flessibilità rispetto ai tubi in PE-X tradizionale; Flangia di supporto : la flangia di supporto accompagna tutti i miscelatori cucina; ampliando l’area d’appoggio sul piano lavello ne aumenta sensibilmente la stabilità, riducendo le eventuali oscillazioni causate da superfici particolarmente sottili. La collezione Sky è disponibile sia nella versione bagno che cucina .

