Casa.it: montagna, voglia di ‘settimana bianca’

La stagione sciistica si sta avviando al termine ma la voglia degli italiani di vivere la tradizionale “settimana bianca ” sembra non arrestarsi. Il portale Casa.it ( www.casa.it ) ha infatti analizzato le richieste degli italiani per le case vacanza nel mese di marzo, considerando un bilocale con quattro posti letto, e ha riscontrato un aumento della domanda del +9,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel mese di marzo il Trentino Alto Adige si conferma la regione in assoluto preferita dagli italiani con il 25% delle richieste. Seguono il Veneto con il 18%, la Valle d’Aosta con 17%, il Piemonte con il 15%, la Lombardia con l’11% e il Friuli – Venezia Giulia con il 4%. Ma quali sono le località più gettonate? Secondo Casa.it, nel mese di marzo sul podio troviamo le località turistiche delle Dolomiti: Selva di val Gardena (TN) è prima con il 13,8% delle richieste totali, seguita dalla “più economica” Madonna di Campiglio (TN) che ha ottenuto l’11,2% delle preferenze. Medaglia di bronzo, con il 10,5%, per Cortina d’Ampezzo (BL) che resta la meta più esclusiva con un costo di 1.100€, il più alto in Italia, mentre con il 9,9% segue la località piemontese Sestriere (TO). Sempre tra le mete più richieste rientrano due località della provincia di Aosta, Cervinia e Courmayeur e Bormio. Quali sono le località più costose e quali le più economiche? Considerando le località montane delle principali regioni, Cortina d’Ampezzo (BL) è in assoluto la più costosa, con 1.100€ la settimana, seguita da Selva di Val Gardena (TN) con 1.050€, Courmayeur (AO) con 950€ e Cervinia (AO) con 910€. Per chi invece non vuole rinunciare al piacere della settimana bianca ma deve fare i conti con il portafoglio può optare per località più economiche come le lombarde Campodolcino (SO) ed Edolo (BS), dove per una settimana a marzo sono sufficienti 360€. Con 400€, invece, è possibile vivere le piste innevate di Brusson (AO) mentre, aumentando leggermente il budget, a 450€ in provincia di Aosta troviamo le località montane di Morgex, Antagnod e Pila e spostandosi in provincia di Sondrio Madesimo.

