Arredare: ecco la nuova collezione di Devon&Devon

In occasione della Milano Design Week, Devon&Devon presenta in esclusiva presso lo store di Via San Marco 38, “Wallpaper Collection”, la sua prima collezione di carte da parati. Realizzata in collaborazione con i designer Francesca Greco, Nina Farré e Vito Nesta, la collezione nasce dalla volontà di arredare gli ambienti bagno e living della casa con una proposta, elegante, ricca e contemporanea, in perfetta sintonia con il concept del brand.

La Devon&Devon Wallpaper Collection si adatta con equilibrio a molteplici contesti, suggerendo ambientazioni a un tempo classiche o squisitamente eccentriche.

I temi scelti sono 32 e, per arredare al meglio, spaziano da motivi geometrici, dagli effetti tridimensionali e optical, a motivi di ispirazione Art Déco; passando poi per motivi orientali ed arabescati, fino a soggetti floreali e animalier, iper-colorati e surreali. E poi ancora, pesci d’oro, paesaggi onirici e tessuti retrò, perfetti per atmosfere affascinanti e eclettiche. Tutti i disegni sono proposti in molteplici varianti di colore, per un totale di 126 referenze.

Devon&Devon Wallpaper Collection verrà presentata in anteprima alla stampa il 3 aprile presso il flagship store in via San Marco 38 e dal 4 al 9 Aprile al pubblico della Milano Design Week.

Sarà immediatamente disponibile all’acquisto.

Devon&Devon Wallpaper Collection è un prodotto di alta qualità che non rinuncia al rispetto per la natura, con l’obiettivo del minor impatto ambientale possibile. La carta da parati vinilica viene stampata sulla parte superiore del supporto in vinile e sul retro di un foglio TNT, che garantisce elevata stabilità in fase di applicazione e rimozione. E’ facilmente lavabile, ignifuga, non si restringe, non si deforma e non si strappa quando si incolla. La carte da parati vengono tagliate utilizzando macchinari sofisticati, garantiti da brevetti internazionali che consentono un taglio verticale perfetto che segue l’immagine con estrema precisione, ideale per il taglio delle immagini che vanno applicate in successione.

Gli inchiostri utilizzati sono a base di acqua, non infiammabili, tantomeno combustibili, inodori e privi di nichel. L’alta qualità degli inchiostri è ideale per coperture di grandi e piccole dimensioni.