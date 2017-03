Febal casa inaugura a Brescia

“Tutti i nostri store in Italia sono caratterizzati da due punti fermi offerti al pubblico: consulenza d’arredo esclusiva mediante un’assistenza professionale costante e unicità della proposta. – dichiara Emanuel Colombini, AD dell’omonimo Gruppo – Questa nuova partnership siglata è la riprova di quanto sia importante per un’azienda come Bacchetti Arredamenti individuare un punto di riferimento cui appoggiarsi per intraprendere la strada del concept monomarca, alla ricerca di proposte di design curate nei minimi dettagli. È un onore per noi rappresentare oggi quel punto di riferimento con il nostro articolato progetto retail.”

Sviluppato su due piani, lo store presenta un’offerta total look capace di soddisfare le esigenze più diverse: soluzioni flessibili e componibili come Charme 37 , dallo stile “diversamente contemporaneo” come Chantal , o composizioni urbane e trendy come Ice Industrial , sono tutti modelli selezionati con l’obiettivo di valorizzare il prodotto tenendo conto delle tendenze del momento nonché del gusto e del target della clientela.

“È ormai evidente come negli ultimi anni qualcosa stia cambiando nella distribuzione del design. – commenta la titolare Donatella Bacchetti – Il futuro è sempre più orientato verso la logica del monomarca grazie alla grande visibilità che un’insegna nota come Febal Casa può garantire. Inoltre la logica del monomarca crea un maggiore legame di fiducia col consumatore finale che percepisce una sicurezza maggiore acquistando direttamente dall’azienda. La nostra scelta è ricaduta sul brand Febal Casa per la sua vasta offerta che ci consente di toccare target diversi con un prodotto complementare per tutta la casa, obiettivo che sta alla base della nostra scelta espositiva.”

Ampia superficie espositiva, posizione strategica tra il Lago di Garda e il Lago d’Idro e ampia offerta total look: sono questi i punti di forza del nuovo store Febal Casa che aprirà le sue porte a Vestone, in provincia di Brescia, domenica 2 aprile.

