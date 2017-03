Arredamento: quattro errori da evitare

Quando si sceglie l’arredamento per la casa ci sono degli errori da evitare, che spesso si commettono. Tra questi, come riporta un articolo di DesignMag, il primo è ARREDARE TUTTO PRIMA DI ENTRARE IN CASA. Non c’è niente di sbagliato nel farsi qualche idea su come abbellire la propria casa, ma si deve evitare l’errore di arredare tutto subito, acquistando ogni mobile, anche quello non fondamentale. Solo vivendo la propria abitazione con il necessario, ci si rende davvero conto di cosa occorre, riuscendo a capire bene non solo le misure reali ed effettive ma come gestire meglio gli spazi. SOTTOVALUTARE L’ILLUMINAZIONE Avete già controllato le sorgenti di luce naturale? La vostra casa è esposta bene? Batte il sole durante il giorno? Poniamo queste domande perché questo è uno degli errori più comuni da evitare nell’arredamento di casa. Si tratta infatti di un dettaglio importantissimo e, per di più, spesso si sottovaluta anche l’illuminazione artificiale. Questa va scelta in base agli spazi ma deve anche aiutare ad avere la giusta luce nelle stanze e nei punti dove solitamente ce n’è poca. SBAGLIARE GLI ACCOSTAMENTI CROMATICI Un altro errore riguarda la scelta e l’accostamento dei colori. È bene capire come abbinare le sfumature tra loro. Mischiare varie nuance, fredde e calde, sobrie ed energiche, non è sbagliato, ma si deve fare attenzione a non esagerare, perché si rischia di creare accostamenti cromatici azzardati e inguardabili. MIXARE TROPPI STILI DIVERSI Se si vuole arredare in stile industriale la propria abitazione, si può sicuramente aggiungere qualche pezzo di arte povera o magari più shabby, ma giusto per dare alla dimora un tocco ricercato. Mixare tanti stili differenti, invece, rischia solo di rendere il tutto più confusionario.

