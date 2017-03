House Sharing: un fenomeno in crescita

House Sharing, una fonte di guadagno, ma anche un’occasione per conoscere gente nuova e stringere amicizie. Soprattutto, un modo alternativo di vivere la propria casa, specialmente nei periodi di vacanza. Perché l’house sharing, che all’estero è un fenomeno in continua crescita, è ormai entrato anche nelle corde degli italiani, da sempre, invece, molto legati alle loro mura domestiche.

Secondo quanto emerge dall’ultima ricerca dell’Osservatorio di Sara Assicurazioni, la compagnia Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, infatti, più di un terzo dei nostri connazionali (il 39%) si dice pronto a condividere la propria casa con nuovi ospiti, mettendo in comune spazi e ambienti. Per alcuni potrebbe essere un buon modo per integrare il proprio reddito (13%), per altri un’opportunità per fare nuove conoscenze (11%) mentre un ulteriore 16% non esclude di farlo nel prossimo futuro.

Il dato è ancor più di rilievo se si considera che la casa resta ancora oggi il luogo per eccellenza della nostra intimità, quello in cui ci si sente sereni e rilassati (71%), ma anche un bene affettivo (46%), da trasmettere ai figli (21%). Addirittura, il 62% degli intervistati ritiene che gli italiani siano molto più legati alla propria casa rispetto all’estero, mentre il 23% è convinto che stiamo cambiando anche noi, anche se non come i nostri cugini oltrefrontiera.

Se da un lato, dunque, una fetta importante degli italiani guarda con interesse al fenomeno house sharing, sono ancora numerosi i connazionali restii ad aprire la propria porta agli estranei (46%). Le ragioni? In primo luogo la diffidenza: il 25% non si fida di chi può entrare in casa, mentre un ulteriore 21% afferma categoricamente di non essere intenzionato a condividere la propria abitazione con nessuno al di fuori della famiglia.