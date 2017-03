La casa diventa intelligente con Edison World

Edison entra nel mercato della smart home per fornire un servizio completo che risponda alla crescente richiesta dei nuovi “consumatori hi-tech”. Si tratta di un target di utenti sempre connessi (il 98% degli italiani possiede uno smartphone) a caccia di nuove offerte personalizzabili che permettano di valorizzare al meglio la casa. Per rispondere a questa esigenza, Edison si presenta sul mercato con una nuova piattaforma di servizi, Edison World, con tre specifici obiettivi: una casa intelligente (Edison Smart Living), una casa sicura e protetta (Edison Casa Relax) e una casa dai costi trasparenti e alimentata da energia rispettosa dell’ambiente (Edison World Luce e Gas ed Edison My Forest). Inoltre Edison ha pensato ai propri clienti offrendo un servizio dedicato di assistenza per la casa. Si tratta di un servizio di pronto intervento a copertura degli interventi causati dagli imprevisti all’impianto elettrico e gas. Edison Casa Relax Gas ed Edison Casa Relax Luce hanno ciascuno un costo mensile di 6,50 euro per un premio annuale di 78 Euro tasse incluse. Rispetto ai principali competitor, il servizio Edison ha un numero di interventi illimitati e senza franchigia, un anno di garanzia sulle riparazioni effettuate e una copertura maggiore grazie a un massimale fino a 2.000 Euro che comprende uscita, manodopera, materiali. Con pochi euro al mese si azzerano le spese legate a costosissimi interventi di riparazione in caso di guasto. In un mercato che si avvia alla totale liberalizzazione, Edison ha inoltre scelto di rendere il proprio cliente sempre più consapevole e responsabile delle proprie scelte, partendo dalla casa fino ad arrivare alla fornitura di energia elettrica e gas. Edison World Luce e Gas punta sulla trasparenza, consentendo al consumatore di accedere direttamente al prezzo all’ingrosso di Luce e Gas a fronte di un minino contributo mensile che copre il costo del servizio del gestore (componente fissa). Scegliendo questa offerta il consumatore potrà finalmente godere, anche per la Luce e il Gas, dei benefici di una filiera d’acquisto corta. A completamento di questo cambio di passo e proponendo una cultura della sostenibilità, Edison permetterà – aggiungendo solo 1 euro per 12 mesi alla bolletta elettrica o gas – di adottare un albero che sarà piantato in Haiti, con lo scopo di combattere la deforestazione, incrementare l’assorbimento di CO2, ridurre l’erosione dei suoli, restaurare la stabilità idrogeologica e incentivare la produttività locale. Aderendo a Edison My Forest sarà possibile seguire online l’intera crescita dell’albero geolocalizzato su una mappa e condividerne sui social la crescita e i benefici che genera per l’ambiente.

