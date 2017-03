Riello: ecco le novità per la Fiera Ish

Riello presenta due nuovi prodotti: Nexpolar e RBS 25 Ready-i. NexPolar, la pompa di calore inverter ad alto rendimento per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria fino a 60 °C. La gamma Nexpolar, disponibile a partire da 4 kW, è stata ampliata con i modelli da 17 e 21 kW, collegabili in cascata fino a 4 unità. Il controllo DC-Inverter a modulazione PAM e PWM permette al compressore di tipo Twin-Rotary una modulazione continua dal 30% fino al 120% per raggiungere le migliori performance energetiche (classe di efficienza fino ad A++). L’esteso campo di lavoro, dai -20°C in inverno ai +47°C estivi, garantisce inoltre il funzionamento in ogni condizione. Grazie alle prestazioni elevate, alla flessibilità installativa ed alle dimensioni compatte, NexPolar è la soluzione ideale per i moderni impianti di climatizzazione in qualsiasi tipo di applicazione residenziale e commerciale. NexPolar viene fornita con controllo climatico di serie. RBS 2S Ready-i sono invece i nuovi bollitori solari bi-serpentino rispondono al meglio alle esigenze di produzione di acqua calda sanitaria in impianti solari. L’efficienza di scambio termico è ottimizzata attraverso lo studio attento della sezione e della disposizione del serpentino; il trattamento di vetrificazione contrasta il deposito di calcare; l’isolamento termico di spessore importante riduce al minimo le perdite di energia. RBS Ready è già accessoriato ed una colonna installata lateralmente racchiude, nascosti da un’elegante copertura estetica, gli attacchi idraulici, la stazione solare ed il controllo elettronico. Per la migliore integrazione tra bollitore e sistema solare, RBS monta una pompa a portata variabile che riduce i cicli di on/off. RBS Ready, inoltre, può essere accoppiato alla versione non accessoriata per realizzare cascate e raddoppiare sia il volume di accumulo che la superficie di scambio. I due prodotti Riello saranno presentati anche nell’ambito della fiera ISH 2017 di Francoforte.

