Rent to buy: come funziona

Prestito con diritto di riscatto. No, non stiamo parlando di calciomercato, ma di mercato immobiliare. Si parla di “Rent to Buy”, ovvero quando si affitta un locale con la possibilità di acquisto in un determinato futuro. Generalmente l’opzione, non obbligatoria, di acquisto è un preliminare a latere del contratto di locazione con durata che varia dai 3 ai 5 anni, anche se per legge è possibile arrivare a 10.

Un modo alternativo di comprare casa se il mutuo non è sufficiente o non viene concesso al compratore, o se il venditore fatica a liberarsi dell’immobile nell’immediato.

Ovviamente l’affitto sarà maggiorato dal prezzo di acquisto dell’immobile, il cui prezzo finale sarà alleggerito al momento del pagamento d’acquisto.

Compravendita che comunque non è vincolante, anche se è sempre bene controllare il contrato prima di firmarlo per evitare di incappare in eventuali more e/o prezzi troppo “gonfiati”.

Questa tipologia di compravendita è in forte crescita in Italia, tanto che lo scorso autunno il decreto Slocca-Italia si è mosso per garantirne i criteri di legittimità. A tutela del compratore c’è la garanzia decennale al riparo da eventuali problematiche, o l’impedimento di applicare il rent to Buy alle abitazioni in costruzione ipotecate.

Naturalmente nel rent to buy in caso di inadempienza, ovvero in caso di non concessione dell’immobile o di un numero minimo di rate non pagate o, il compratore ha diritto alla restituzione del canone d’acquisto più le spese legali, mentre il compratore può riavere l’immobile. Per le tasse invece restano a carico del proprietario quelle legate alla proprietà stessa dell’immobile, mentre le spese di trascrizione dei contratti saranno invece a carico dell’acquirente.