Al via il nuovo piano marketing Febal Casa

“Ogni tuo momento a casa merita di essere unico”: è questo il messaggio che Febal Casa lancia attraverso la nuova campagna di comunicazione multicanale che, anche quest’anno, si sviluppa su stampa, tv e web. Il concept della comunicazione pubblicitaria punta, infatti, sull’unicità e sulla versatilità del brand che si distingue per la propria capacità di creare una proposta total look per la casa, dalla cucina al living alle nuovissime proposte per la camera da letto: infinite soluzioni progettuali e stilistiche, curate nei dettagli e proposte in numerose finiture e composizioni modulabili.

On air su SKY a partire da domenica 12 marzo il nuovo spot tv, firmato dall’agenzia Italia Brand Group, è realizzato in due formati, da 30 e 15 secondi, con passaggi durante “Masterchef Celebrity” (trasmesso su SKY UNO/+1), SKYTG24, “I consigli di Paola” (trasmesso su Cielo) e SKY On Demand. Le news a rotazione all day di SKYTG24 e il programma su Cielo della celebre conduttrice e mediatrice immobiliare Paola Marella “I consigli di Paola” sono visibili anche in chiaro.

Il film ci porta in una casa completamente arredata Febal Casa abitata da una famiglia: il papà è intento ai fornelli, due fratellini nel living fanno il tifo sul divano davanti a un evento sportivo trasmesso in tv, la sorellina più piccola viene sorpresa dalla mamma nella camera matrimoniale mentre gioca con i suoi vestiti e le sue scarpe. Momenti di vita quotidiana, vissuti con gioia e spensieratezza e restituiti nello spot con un trattamento slow motion perché quando si vive in una casa che ci appaga completamente, ogni istante diventa unico, speciale, ricco di suggestioni, suoni e colori che meriterebbero di essere assaporati lentamente. Molto lentamente.

Nuovi anche i soggetti stampa, sempre curati da Italia Brand Group, pianificati nel corso dell’anno sulle maggiori testate specializzate in arredamento e design. Nei numeri di Cose di Casa, Casa Facile e Living in edicola da fine marzo – inizio aprile protagonista è la meravigliosa cucina Kaleidos del brand.

Il progetto di comunicazione integrato si completa sul fronte digital dove la presenza del brand sarà rafforzata da un piano editoriale creato in collaborazione con un team di blogger e influencer del settore che firmeranno articoli esclusivi per il sito Febalcasa.com; il nuovo spot tv sarà promosso sui canali social e su You Tube e, in generale, la sponsorizzazione dell’offerta di marca andrà verso un target ben profilato ed interessato al prodotto Febal Casa.

Prevista per il 2017 e a cura dell’azienda anche una solida attività di product placement delle cucine Marina 3.0 e Primavera all’interno di programmi di cucina seguiti da un nutrito pubblico: su SKY UNO HD e SKY On demand Alessandro Borghese Kitchen Sound, lo show del carismatico chef romano, Cocktail House con Bruno Vanzan e The Sweet Man con Iginio Massari, il re della pasticceria. Su Real Time Cotto e Postato dell’amatissima Benedetta Parodi.