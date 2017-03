La casa bella o la casa giusta?

di Laura Polesinanti, Property Finder

Il primo passo di chi decide di cercare una casa da acquistare è identificare i criteri di ricerca da inserire come filtri nei portali. Nella maggior parte dei casi non ci si serve di tutti i filtri, per non precludersi opportunità: ad esempio, non si definiscono il tipo di riscaldamento o la classe energetica. Dal canto mio, che ricerco case su committenza, nel qualificare la richiesta del mio cliente, rilevo: i parametri oggettivi e misurabili (mq, budget, zona); i desiderata espressi (luminosità, caratteristiche del contesto, peculiarità dell’appartamento quali cucina grande, presenza di balconi, zona studio/hobby); le aspettative “latenti” che emergono nel corso della ricerca, dopo aver considerato l’offerta presente sul mercato. Spesso è in corso d’opera che ci si accorge dell’importanza dell’esposizione, degli affacci, della distribuzione degli ambienti, dell’ampiezza delle camere, dell’altezza dei soffitti.

Quello che difficilmente è fattore discriminante nella ricerca ed elemento decisivo nella scelta della casa è la qualità oggettiva dell’immobile: le caratteristiche del costruito, la dotazione degli impianti, l’efficienza energetica, i costi di gestione nel tempo. Di fronte a un palazzo d’epoca ai piedi della collina torinese si accetta volentieri il compromesso. Da un lato, nell’offerta immobiliare oggi è ancora prevalente il non riqualificato; dall’altro, il compratore ancora non ha piena consapevolezza del fatto che spendere di più oggi per un immobile senza rischi significa avere costi inferiori nel tempo. Anche chi acquista per investimento, pur essendo sensibile alla qualità dell’immobile, nel valutarne il prezzo deve fare i conti con i canoni di locazione esigibili oggi. Ruolo importante è quello degli agenti immobiliari, che devono indirizzare il venditore verso condizioni adeguate di commercializzazione e guidare l’acquirente all’acquisto sicuro e lungimirante.

C’è poi chi ritiene che il “pavimento in pietra lavica posata a raggi solari” giustifichi una richiesta esorbitante, ma in questo caso ci pensa il mercato a rifiutarla! Se la direzione è quella che va verso un ‘offerta più qualificata, professionisti più preparati e una domanda più consapevole, allora se ne deduce che la strada da percorrere non è breve.