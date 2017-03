Green: i numeri del turismo ecosostenibile

Pochi giorni fa l’ONU ha proclamato il 2017 come l’Anno Internazionale del Turismo Sostenibile e i numeri relativi al settore della ricettività in agriturismo dimostrano come gli utenti siano sempre più sensibili verso i temi ambientali. Secondo un’analisi di Agriturismo.it, in un anno la domanda di strutture ricettive eco-biologiche in Italia è cresciuta del 17%. I soggiorni green sono sempre più ambiti, tanto che il 64% degli utenti è disposto a spendere di più per soggiornare in un agriturismo ecosostenibile.

In realtà, analizzando il trend dei prezzi per un soggiorno nei prossimi mesi primaverili, si scopre che i costi delle strutture eco-biologiche, pari a 43 euro a notte a persona, sono persino più bassi rispetto a quelle tradizionali (-7%).

Ipotizzando un fine settimana di primavera in una struttura votata all’ecosostenibilità, la regione con le tariffe più elevate è l’Emilia Romagna, dove si spendono 68 euro a notte a persona. Seguono, ma a distanza, il Lazio con una spesa media di 57 euro e la Campania con 54 euro. La regione in cui un weekend di primavera in una struttura green costa meno è la Sardegna (32 euro).