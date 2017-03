Abruzzo: ristrutturazione on Oikos

Sorge in Abruzzo su una piccola collina che declina dolcemente verso la spiaggia la villa privata progettata e curata in ogni dettaglio dall’architetto Giovanni Rigano che, abruzzese lui stesso, ha saputo raccontare con il suo progetto la vicinanza del suo popolo alla natura ed esprimere l’essenza stessa dell’animo abruzzese. L’essenza di un popolo che, dedito da sempre alla pesca, alla pastorizia e all’agricoltura, sa dare valore alle cose semplici e vere, sa vedere la ricchezza della natura e far fronte alle avversità grazie al temperamento coraggioso e perseverante.

Ubicata nei pressi di Torre di Cerrano, in Abruzzo appunto, una delle antiche torri costiere del Regno di Napoli, la gode dell’atmosfera nobile della storia. Tuttavia, immersa com’è nel paesaggio naturale che la circonda, sembra collocarsi in una dimensione atemporale, scandita dal moto perpetuo delle onde dell’Adriatico che si infrangono senza fine sulla spiaggia, in un continuo rinnovarsi senza mai ripetersi, dall’azione delle brezze marine che, spirando dal mare verso terra, vi portano profumi salmastri di realtà sconosciute e misteriose in continuo divenire.

Non manca il tono riposante del verde nel prato antistante la villa. Un prato curato e piacevole, che mette l’osservatore in una disposizione di contemplazione. Erba fresca e tenera come un sorriso, a cui fa da contrappeso la forza antica degli ulivi, alberi che, con la loro tolleranza alla salinità, esprimono resistenza e perseveranza, insieme ai noti significati simbolici di pace e rigenerazione.

È un vero e proprio inno alla vita, alla forza della natura e alla rinascita, l’ambiente in cui sorge la villa. E ogni suo elemento è stato studiato per mantenere invariato l’equilibrio che la circonda. Ne risulta una costruzione che, seppure voluta dall’uomo, è talmente permeata di armonia da sembrare un prolungamento stesso della natura, con le sue linee perfette, il suo sincronismo, la sua simmetricità nell’originalità, la sua bellezza pura. La villa, infatti, riunisce efficacemente in sé i vari elementi del paesaggio in cui si inserisce: dalla scelta dei materiali a quella dei colori, l’abitazione (moderna e lussuosa nonostante la semplicità delle sue linee, o forse proprio per quello), si integra senza alcuno sforzo nel paesaggio, arrivando perfino a valorizzarlo.

Vetro, legno e mattoni i materiali che prevalgono, sia all’interno che all’esterno. Vetro che porta all’interno la luce naturale del sole, riflettendola in un gioco continuo di rimbalzi di luci e di riflessi, vetro che raffredda- equilibrandoli – i toni più caldi e morbidi dei mattoni e del legno; vetri che, specchiando il paesaggio naturale, lo prolungano portandolo quasi all’interno della villa; vetrate ampie e ripetute, che si susseguono regolari lungo tutto il perimetro: tante aperture che sembrano collegare discretamente interno ed esterno, grandi occhi che invitano a entrare.

Non mattoni qualunque quelli che rivestono quasi interamente le pareti, sia interne che esterne, dell’abitazione, ma mattoni color sabbia, che fungono da chiaro collegamento (cromatico e materico) al vicino mare; mattoni che ricordano la bellezza delle cose semplici e naturali e, al tempo stesso, conferiscono alla costruzione un tocco di eleganza grazie al gioco visivo di linee ed intrecci che sanno creare e alla loro tonalità neutra e pulita.

E ancora il legno, elemento immancabile per conferire calore a qualunque ambiente. Anche se scelto nelle sue tonalità più chiare (che ancora una volta richiamano la sabbia), come nel caso del parquet che riveste i pavimenti interni, o addirittura dipinto di bianco (come nel caso delle sinuose travi a vista che caratterizzano il soffitto). Eleganza e semplicità nella genuinità.

L’attenzione all’elemento naturale è confermata anche dalla scelta dell’originalissimo rivestimento color rosso mattone dell’ala destra della villa, che spezza in modo piacevole e sapiente l’uniformità delle pareti in mattoni chiari, ma non ne tradisce lo scopo, perché se questi ultimi richiamano la sabbia, il primo riprende i toni caldi e concreti della terra stessa, rafforzando ulteriormente il collegamento tra i vari elementi della natura: sabbia, terra, mare, aria. Quest’ala, inoltre, spezza ulteriormente le caratteristiche del resto della costruzione, optando per l’interruzione del tetto di tegole che qui si trasforma in un tetto piatto.

Non è un caso se, tra tanti materiali naturali e dettagli studiati per non spezzare l’armonia e il dialogo tra l’abitazione e il paesaggio, è stata scelta Synua di Oikos Venezia come porta d’ingresso alla villa. La porta d’ingresso è la membrana che mette in comunicazione due mondi, l’interno e l’esterno, il privato e il sociale, quindi ha un’importanza fondamentale. Deve accogliere e al tempo stesso proteggere. E Synua lo fa in modo ineccepibile. Synua, la porta blindata di Oikos a bilico di grandi dimensioni (oltre 220×300 cm) unisce efficienza e estetica.

VISTA INTERNA: Nota per le sue elevatissime prestazioni e numerose possibilità di personalizzazione, qui è stata scelta nella versione con rivestimento in vetro bianco lucido a 8 settori con speciale maniglia con meccanismo a scomparsa, per un effetto di totale complanarità della porta. La scelta dell’effetto lucido per il rivestimento interno, conferisce maggiore luminosità agli ambienti, riprendendo il gioco di riflessi di luce dell’esterno. Questo effetto è accentuato dalla boiserie che, realizzata nello stesso materiale del rivestimento interno della porta, la integra nella parete stessa e ne espande l’effetto luminoso.

VISTA ESTERNA: il rivestimento scelto per l’esterno è sempre chiaro, ma opaco, perché – immersa com’è nell’immensa luce riverberante del Mediterraneo – non ha certo bisogno di attirarne altra. Semmai, si scorge, nella scelta del rivestimento esterno in gres porcellanato ecrù stone, l’ennesimo tentativo di mantenere l’armonia con i colori e i materiali del paesaggio. Essa è costituita da 8 settori di cui uno in acciaio completo di maniglione orizzontale, sempre in acciaio, la cui luminosità spicca sull’opacità del gres creando l’ennesimo piacevole contrasto, immerso nei bellissimi panorami dell’Abruzzo.