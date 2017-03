Fibra fino a 1 Giga di velocità, le offerte già disponibili in Italia

La rete in fibra ottica in Italia continua a crescere ed il numero di famiglie, uffici ed imprese raggiunti dalla banda ultra-larga è, di conseguenza, sempre maggiore. Come mostra il comparatore di SosTariffe.it per offerte fibra ottica, tutti i principali operatori impegnati sul mercato della telefonia fissa hanno in listino tariffe che prevedono la navigazione Internet tramite rete in fibra ottica. In alcuni casi e, per ora, solo in alcune città italiane è già disponibile, con tecnologia FTTH, la fibra ottica in grado di garantire una velocità in download di 1 Giga, ovvero 1024 Mega, un valore decisamente superiore rispetto alla “normale” fibra 100 ed in grado di prestazioni superiori sino a 50 volte rispetto ad una connessione ADSL.

Il primo operatore a presentare la fibra 1 Giga è stato Vodafone con la tariffa IperFibra Family che include una linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e i fissi internazionali oltre ad una linea Internet senza limiti con velocità che, come evidenziato in precedenza, arriva ad un massimo di 1 Giga. La tariffa ha un costo di 30 euro per ogni quattro settimane e prevede l’attivazione dell’opzione Velocità Fibra, gratis per il primo anno e da 5 euro a rinnovo da partire dal tredicesimo rinnovo. Disattivando quest’opzione la velocità di navigazione risulterà limitata a 20 Mega in download. La fibra da 1 Giga di Vodafone è disponibile solo nelle aree raggiunte da fibra FTTH dei comuni di Milano, Torino, Perugia e Bologna.

Anche Infostrada offre la fibra fino ad 1 Giga in download in alcune aree dei comuni elencati in precedenza. In questo caso, la connessione “super veloce” è disponibile con la tariffa Absolute Fibra al costo di 24,95 euro per ogni quattro settimane per il primo anno e di 34,95 euro a rinnovo dal secondo anno. La tariffa in questione include 60 minuti di chiamate gratis verso tutti ad ogni rinnovo. Per avere chiamate gratis illimitate oltre che la fibra ottica fino ad 1 Giga sarà necessario attivare All Inclusive Unlimited Fibra dal costo di 29,95 euro a rinnovo per il primo anno e 39,95 euro a rinnovo dal secondo. È importante sottolineare che sia Absolute Fibra che All Inclusive Unlimited Fibra sono disponibili anche in altre versioni (ad esempio con fibra FTTC sino a 100 Mega) con prezzi di partenza pari a, rispettivamente, 19,95 euro e 24,95 euro a rinnovo.

La fibra 1 Giga verrà presto proposto anche da altri operatori. Sia TIM che Fastweb, ad esempio, hanno già annunciato il futuro ampliamento delle loro offerte che, nei prossimi mesi, permetteranno di attivare profili di navigazione ad altissima velocità grazie alla fibra ottica di nuova generazione. Nel frattempo, chi sceglie TIM ed in particolare l’offerta TIM Smart Fibra può navigare sino ad un massimo di 300 Mega in download (solo in alcuni comuni italiani, in più di 1500 città italiane si naviga comunque sino a 100 Mega). Per quanto riguarda Fastweb, al momento, il profilo di navigazione più veloce prevede una connessione sino a 200 Mega (disponibile a partire da 20 Euro al mese con la tariffa Jet) ma in futuro arriverà la fibra fino a 1 Giga.