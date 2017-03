Design: le cucine Schmidt si fanno in quattro

Anche per quest’anno Schmidt si presenta sul mercato con i suoi nuovi modelli di cucina. Tanti, diversi, particolari che vengono raggruppati in quattro unici mood stilistici, capaci di rispondere ai gusti e ai sogni di ogni persona. Vivaci creazioni per la Linea Design, materiali naturali per Natura Moderna, eleganza ultra-moderna per Elegance e tocco dantan per Country Spirit. In questa collezione 2017, il legno è la vera star del momento: si intende rivivere le atmosfere calde ed accoglienti di un tempo con un tocco di modernità. La qualità del legno, infatti, non delude mai: massiccio o laccato è da sempre sinonimo di garanzia. E tutto “su misura”. Perché da Schmidt lo standard non esiste: la produzione è “al millimetro” con libertà totale nella personalizzazione.

Quattro stili per un concept ed idee di arredamento assolutamente innovative, che si fondano su aspetti che fanno forte questo marchio: funzionalità, ergonomia, eleganza discreta, il giusto connubio fra estetica italiana e la precisione tedesca.

1) Funzionalità e minimalismo per la linea Design

Schmidt interpreta il design minimalista rivoluzionando il concetto di abitare per sposare l’effetto loft tanto apprezzato dai veri design addict. Una cucina semplice ma sofisticata, “grafica” ma accogliente e luminosa. Una cucina che esalta e nobilita i materiali grezzi creando atmosfera nellabitazione: è l’essenza funzionale, che la rende unica. Una cucina, con nascosto un tesoro… sempre in ordine. La Linea Design: tratti puliti per un comfort familiare.

2) Materiali naturali e stile moderno: il binomio perfetto

Dispirazione scandinava, lo stile Natura Moderna sintetizza la comodità e la chiarezza, la sobrietà tout court. Per Schmidt si tratta di una esaltazione degli elementi naturali come il legno che detta lo stile senza mai diventare banale. La purezza dei materiali favorisce la scelta di soluzioni di linee continue, definite e sobrie. Perché l’organizzazione degli spazi sembra quella di una cucina professionale. La Linea Natura Moderna esalta l’ambiente del “focolare”, accogliente e rilassante non rinunciando alla funzionalità.

3) Quando l’eleganza è una questione di semplicità senza tempo

Eleganza negli spazi ben definiti, particolari raffinati: ecco l’armonia senza tempo, indiscutibile delle cucine Schmidt. Materie nobili come il marmo, asimmetrie seducenti nelle forme, contrasti raffinati nei materiali sono solo alcuni elementi distintivi delle cucine della Linea Elegance. Ultra-moderna. Senza tempo. Perché una cucina della Linea Elegance detta lo stile in qualsiasi ambiente.

4) Tocco country per chi ama le tradizione che raccontano storie da vivere

Il buon gusto di un tempo, le linee morbide ed accoglienti che coniugano il fascino della tradizione con la valorizzazione di una cucina molto contemporanea, piacevole e spaziosa, che ispira calma e tranquillità. Non si parla solo di materiali rustici ma piuttosto di materiali autentici con dettagli in metallo e l’high-tech che spunta dappertutto come un contrappunto. Schmidt s ispira alle cucine britanniche in stile cottage riproponendo le grandi credenze e i loro piani di lavoro leggermente ribassati: ecco l’idea della casa di campagna. Linea Country Spirit, tradizione di famiglia.

Marchio del gruppo Schmidt Groupe SAS, SCHMIDT si posiziona come simbolo di qualità nelluniverso dellarredamento su misura in Europa. Di proprietà da 80 anni della famiglia del fondatore Hubert Schmidt, l’azienda vanta esclusivi negozi monomarca in tutto il mondo, oggi a quota 450. Da sempre Schmidt sviluppa ricerca, innovazione ed attenzione tecnologica, arrivando attualmente a realizzare oltre 600 cucine su misura al giorno, esportate in tutto il mondo. La creazione di soluzioni di arredo su misura, sintesi di eccellente qualità e stile, è l’obiettivo dell’azienda, che unisce precisione tedesca e savoir-faire francese, fondando la propria strategia di crescita su scelte sostenibili.