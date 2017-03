Lavatrice: il guardiano dei colori brillanti

La rivoluzionaria tecnologia ÖKOMix permette inoltre al detersivo e all’ammorbidente di premiscelarsi con l’acqua prima della loro distribuzione all’interno del cestello: in questo modo i detergenti si attivano efficacemente e vengono rilasciati in maniera uniforme sulle fibre , garantendo una cura efficace anche dei tessuti più delicati. L’opzione ProSteam sfrutta la potenza del vapore sia con il ciclo Refresh che elimina gli odori senza lavaggio, sia con un ciclo di Vapore Finale che riduce del 30% il rischio di ottenere capi stropicciati, eliminando le pieghe e facilitando la stiratura . Colori vivi e brillanti e bucato morbido più a lungo anche grazie alla tecnologia ProSense, che regola automaticamente la durata del programma e i consumi di acqua ed energia in funzione del carico inserito: appositi sensori integrati permettono di non lavare più del necessario i capi o sottoporli a uno sfregamento eccessivo. Dotata della prestigiosa certificazione Woolmark Green, la nuova lavatrice L9FEC969S garantisce una massima cura anche dei capi in lana , la cui etichetta suggerisce l’esclusivo lavaggio a a mano. Il Silent System Plus inoltre, rende la serie 9000 estremamente silenziosa durante qualsiasi programma e in centrifuga.

AEG ridefinisce il concetto di lavatrice trasformando questo elettrodomestico in protettore dei tessuti, difensore dei colori e guardiano delle fibre . Nasce un nuovo modo di trattare il bucato, per allungare la vita di ogni singolo capo. L’evoluta tecnologia Softwater, infatti, è l’unica in grado di addolcire l’acqua prima che entri nel cesto e venga utilizzata nelle fasi di lavaggio e risciacquo. Il filtro a scambio ionico , di cui è dotata l’ultima lavatrice Serie 9000 L9FEC969S, purifica l’acqua permettendo al detergente e all’ammorbidente di attivarsi e sfruttare al massimo la loro efficacia durante il ciclo, garantendo una cura delle fibre senza precedenti. I minerali dannosi non danneggeranno più i tessuti, mantenendo le forme intatte e i colori brillanti nel tempo.

