Carl Hansen & Son: il nuovo showroom a Flatiron District

Showroom di New York – Carl Hansen & Søn – 251 Park Avenue, 13° piano, New York, NY 10010

Carl Hansen & Søn aprirà a febbraio di quest’anno un nuovo showroom nel Flatiron District a New York. Nel 2011 l’azienda danese di interior design aveva aperto il primo showroom su suolo americano a SoHo, New York, e, dall’apertura, ha quintuplicato il suo fatturato. Sulla scia di questo successo e per incrementare la sua offerta verso la comunità di architetti e designer della metropoli, l’azienda ha deciso di aprire un nuovo showroom nel cuore del quartiere più creativo della città. Produttore dei mobili più iconici del design danese, Carl Hansen & Søn offre pezzi classici di artigianato creati da artisti del calibro di Hans J. Wegner, assieme a mobili moderni di Ole Wanscher, Frits Henningsen, Kaare Klint, Poul Kjaerholm e alle recenti collaborazioni con designer contemporanei quali l’architetto giapponese Tadao Ando e il trio austriaco EOOS. Da quando Carl Hansen ha fondato l’azienda nel 1908 a Ondense, Danimarca, ha costruito la sua reputazione su un’abilità artigiana eccelsa e su prodotti di qualità insuperabile. L’azienda è gestita da tre generazioni dalla stessa famiglia – l’attuale CEO Knud Erik Hansen spiega: “Dopo anni di successi e notevole crescita sul mercato americano, è arrivato il momento di rafforzare la nostra presenza a New York con uno showroom nuovo e più grande. New York è la culla del design di arredo ed è scelta da alcuni dei migliori architetti e interior designer del mondo come loro sede. Allo stesso tempo, l’interesse nell’artigianato di eccellenza e nella qualità sta crescendo in tutto il Paese.” Ubicato al 251 Park Avenue South in un edificio storico pre-bellico, il nuovo showroom di oltre 700 metri quadri è stato progettato non come tradizionale spazio espositivo, ma piuttosto come un loft tipico di New York, ricco di ispirazione. È formato da tre concept room separate e chiuse da vetri che si ispirano agli interni dei loft della metropoli, ciascuna con il suo tema e la sua tavolozza cromatica. Le concept room includono uno spazio dedicato a progetti contract, una sala “spotlight” che celebra i toni naturali e delicati tipici dei pezzi iconici di Carl Hansen & Søn, e la sala Wegner, un vero tributo alla collaborazione più longeva dell’azienda con il leggendario designer Hans J. Wegner. Una zona dedicata ai materiali consentirà ad architetti e designer di scegliere i campioni e le finiture per i loro progetti. Attorno alle concept room vi sono diverse aree relax aperte che danno allo showroom un’atmosfera rilassata e residenziale. Al centro del salone si trova una cucina completamente accessoriata con elettrodomestici di ultima generazione e un’area pranzo, che ospiterà eventi per la comunità di architetti, designer e clienti privati. “New York è il cuore pulsante del design moderno. La nostra estetica senza tempo è stata accolta con grande entusiasmo e completa perfettamente gli interni sia classici sia contemporanei”, spiega Thomas Vagner, Presidente Carl Hansen & Søn per le Americhe. “Il nostro obiettivo per il nuovo showroom è creare uno spazio dinamico ed entusiasmante, che sarà usato per eventi, meeting ed esibizioni. Attendo con impazienza che architetti, interior designer, rivenditori e clienti privati inizino ad arrivare al nostro nuovo showroom.”

