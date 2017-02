Lusso: ecco la casa più costosa degli USA

Una reggia di lusso che farebbe impallidire anche Will Smith quando interpretava il famoso principe di Bel Air. Si tratta di quella che con buona probabilità è la casa più costosa in vendita negli Stati Uniti. Con i suoi oltre 3.500 metri quadri , i suoi 21 bagni, 3 cucine, 12 stanze da letto e un giardino di oltre 1.500 metri calpestabili, questa villa, situata proprio a Bel Air, è in vendita per la, non certo modica, cifra di 250 milioni di Dollari . Il progettista di quest’opera su cinque piani, dotati di due ascensori, è l’architetto di ville di lusso Bruce Makowsky , che iniziò la sua carriera come televenditore di borse, che ha dichiarato: “Non ho mai capito perché certa gente possieda barche o aerei da 250 milioni di Dollari e poi viva in case da 12 milioni. Così ho pensato che bisognava sensibilizzare le persone su questo super-benessere, creando ville meravigliose in posti meravigliosi”. Tra i numerosi comfort a disposizione, questa casa comprende anche sei bar, di cui il con il maxi-schermo grande quanto tutta la parete, un bowling con quattro piste, quattro calcio balilla, un tavolo da biliardo, uno da ping pong in vetro di Murano e una parete con 25 dispenser di caramelle in stile cinema. E a proposito di cinema, se dopo la palestra, ovviamente presente e il massaggio nell’apposita sala, dopo un bicchiere nella cantina da 2.500 vini, potete godervi un film nel cinema indoo, dotato 40 poltrone di pelle reclinabile o, se fa caldo, fuori c’è il maxi schermo all’aperto da 7,5 metri, posto al di là della lussuosa piscina da 25 metri di lunghezza con vista su Los Angeles. Inoltre, compreso nel prezzo dell’immobile, c’è il garage fornito con un parco auto da 30 milioni di Dollari, un elicottero con piattaforma di atterraggio e uno staff di sette domestici pagati per due anni.

