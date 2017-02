Tutela Simile, cosa cambia da gennaio 2017

A partire dal 1° gennaio 2017 ha fatto il suo debutto il nuovo regime di Tutela Simile che punta ad avvicinare gli utenti al mercato libero dell’energia che può già contare su di un gran numero di operatori le cui tariffe vengono illustrate dal comparatore di SosTariffe.it per offerte energia elettrica. Le caratteristiche del regime di Tutela Simile sono state definite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (Aeegsi) con la prima delibera del 2017 (369/2016/R/eel). L’adesione alla Tutela Simile è del tutto volontaria sia per i clienti domestici e le piccole imprese che per i fornitori di servizi. Il termine ultimo per l’adesione a questo regime è fissato per il prossimo 30 giugno 2018.

La Tutela Simile è una particolare tipologia di contratto per la fornitura di energia elettrica. Tale contratto ha una durata di 12 mesi e non è rinnovabile. Le condizioni contrattuali sono definite dall’Autorità e sono obbligatorie ed omogenee per tutti i venditori. Pur basandosi sul mercato libero, le condizioni economiche per i clienti sono analoghe a quelle del servizio di Maggior Tutela.

È previsto un bonus una tantum, variabile a seconda dell’operatore scelto, nel caso in cui il contratto perduri per 12 mesi. Il contratto di Tutela Simile può essere, facilmente, sottoscritto tramite procedura online scegliendo tra un numero limitato di offerte disponibili sul sito portaletutelasimile.it.

Allo scadere della durata massima contrattuale di 12 mesi il cliente può decidere se sottoscrivere una nuova offerta di mercato libero con l’attuale fornitore o, nel caso vi siano promozioni e tariffe più convenienti, attivare una nuova offerta di mercato libero con un altro operatore. L’eventuale cambio di fornitore è per il cliente del tutto gratuito. Non vi sono, infatti, spese extra di passaggio. Il regime di Tutela Simile ha come obiettivo principale quello di trasmettere consapevolezza gli utenti in merito alle potenzialità ed alle caratteristiche del mercato libero dell’energia che consente di risparmiare sul costo della bolletta. Il controllo delle tariffe e, più in generale, delle condizioni economiche contrattuali dell’Aeegsi rappresenta un’ulteriore garanzia per gli utenti.