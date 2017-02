Cosa fare per ristrutturare il bagno in poco tempo

Oggi è possibile ristrutturare il bagno in poco tempo senza limitarsi in creatività. Basta solo scegliere i prodotti giusti. Spesso si rimanda o si abbandona del tutto l’idea, proprio perché a spaventare sono i tempi lunghi che vengono preventivati per realizzare il lavoro, anche 10 giorni, che indubbiamente causano disagio soprattutto quando in casa c’è un solo locale di servizio. Ma non bisogna scoraggiarsi, quanto piuttosto puntare sulle effettive necessità e su ciò che si desidera realizzare nella stanza. A volte un’ampia e pratica doccia al posto della vecchia vasca è sufficiente ad aumentare il comfort del bagno e a cambiarne l’aspetto. Ristrutturare il bagno in poco tempo significa anche suddividere il locale in pratiche zone: una soluzione che può soddisfare la necessità di una migliore organizzazione dello spazio, con una nuova disposizione degli elementi d’arredo. Per far fronte a queste esigenze e permettere a tutti di avere in fretta un bagno nuovo, più confortevole e anche chic, sono stati messi a punto sistemi e materiali che rendono l’intervento meno invasivo, anche quando riguarda gli impianti, più snello e veloce senza ricorrere a drastiche opere di demolizione. Con il risultato di contenere i fastidi legati alla presenza prolungata di un cantiere. Ristrutturare il bagno in poco tempo è dunque possibile, con interventi puntuali e mirati come pure con un progetto d’insieme che rinnova tutto l’ambiente. È facile e veloce così delimitare un box doccia che non c’era, creare piani d’appoggio, top e quinte divisorie. Addirittura direttamente in opera e quindi perfettamente su misura e in tempi super rapidi.

