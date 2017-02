Come scegliere il miglior antifurto per la tua casa

Non resta che prendere la decisione finale e vivere sicuri e tranquilli. Be smart and safe.

Il servizio di assistenza e attenzione al cliente è fondamentale, per qualsiasi problema o dubbio non bisogna aspettare al telefono in attesa di un aiuto. L’efficienza e la prontezza nella risposta fanno la differenza quando si parla di sicurezza.

Non bisogna dimenticare che un’azienda di sicurezza deve accompagnare il cliente al momento dell’acquisto, durante l’installazione ma anche dopo, garantendo protezione in ogni momento della giornata.

E’ importante scegliere un sistema di sicurezza che offra dei servizi aggiuntivi. Un sistema che non sia solo un semplice antifurto, ma che abbia un collegamento con una centrale operativa attiva h24 per tutti i giorni dell’anno. La centrale operativa è in grado di verificare, in caso di intrusione, quello che sta succedendo in casa e inviare prontamente le guardie giurate.

Gli allarmi filari non sono sicuri perché, se l’intruso taglia i fili, l’allarme non è in grado di comunicare con la stazione di monitoraggio e la sirena non suona.

E’ fondamentale prima di acquistare un antifurto realizzare uno studio di sicurezza e valutare i punti di criticità della propria casa: quanti accessi si hanno (numero di finestre e porte), se si possiede un garage o un giardino, se si vive in città o in campagna. Per garantire una protezione totale è necessario affidarsi a professionisti della sicurezza in grado di effettuare questa valutazione in maniera completa e puntuale.

Secondo l’Istat al primo posto in Italia c’è proprio la preoccupazione per la mancanza di sicurezza: il 41,1% delle famiglie italiane vive questa apprensione. A questo dato corrisponde un effettivo aumento dei furti . Sono 689 al giorno: 29 ogni ora, uno ogni due minuti.

