Un pavimento per ogni esigenza di spazio

Al momento di iniziare una ristrutturazione, o di intraprendere il progetto di un nuovo lavoro, ci si chiede sempre che tipo di pavimento scegliere. Questo dipenderà da un lato dal design; l’estetica e lo stile del pavimento dovranno adattarsi perfettamente con lo stile decorativo del progetto stesso e con gli altri elementi del design d’interni, in modo da ottenere una presentazione coerente e coordinata dello spazio.

Tuttavia, la cosa più importante da tenere presente quando si cambia il pavimento o si installa uno nuovo è l’esigenza dello spazio, così come il basso o elevato transito che dovrà sostenere, poiché non è la stessa cosa per un pavimento in uno spazio privato all’interno dell’ambiente domestico o per i dintorni di una piscina o per il pavimento di un progetto contract.

Volendo dare una risposta globale per qualsiasi spazio e per qualsiasi tipologia di progetto, per quanto esigente esso sia, PORCELANOSA Grupo propone nel suo catalogo pavimenti soluzioni adatte ad ogni ambiente. Bisogna innanzitutto considerare i materiali da installare per ciascun caso, e sulla base di ciò, scegliere il design che meglio soddisfa le nostre esigenze estetiche e decorative.

Zone interne e poco esigenti

Gli interni di una casa o gli spazi privati, spesso, se non in occasioni particolari, sono aree poco esigenti, tranne il bagno o la cucina. In queste aree è possibile installare praticamente qualsiasi pavimento, anche se è comune optare per elementi ceramici, gres porcellanato o materiali naturali, come il legno o la pietra naturale.

Anche se le opzioni offerte da PORCELANOSA Grupo sono numerose per tutti e tre i casi, l’azienda distingue, all’interno delle sue alternative in legno naturale, la serie Tortona o il modello Mini Eden 1L di L’Antic Colonial. Si tratta di un materiale che, grazie al suo spessore, è molto più maneggevole durante la ristrutturazione o il cambio di pavimento. Questi pavimenti sono caratterizzati ulteriormente da strati di legno nobile e dalla varietà di finiture, adattandosi perfettamente a qualsiasi stile decorativo.

I pavimenti ceramici e il gres porcellanato, invece, sono opzioni di pavimento più resistenti rispetto ai materiali naturali e, oltre alle possibilità decorative, garantiscono una facile manutenzione e pulizia.

