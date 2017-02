Portare lo stile veneziano in casa

Venezia, nei giorni di Carnevale, è al centro dell’attenzione perché è la città regina di questa festosa ricorrenza. Per l’occasione Dalani ha dato qualche spunto per arricchire la casa di elementi in stile Serenissima. Magia, sontuosità, eleganza sono le caratteristiche dello stile veneziano quando si parla di decor e arredamento. Uno stile barocco, i cui elementi caratterizzanti sono probabilmente l’antitesi del minimalismo contemporaneo.

Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche dello stile veneziano che possono essere riprodotte anche nelle nostre abitazioni per donare un tocco di classe all’arredamento.

Elementi color oro. L’opulenza del settecentesco barocco veneziano esige che la presenza dell’oro sia eminente. Non possono mancare arredi e accessori dorati o che illuminino con toni metallizzati, come la lampada da tavolo in metallo Antoinette. O la consolle in ferro e vetro Georgina. La clessidra in resina e vetro Hand.

Linee retrò e vetro. Uno stile d’altri tempi, in cui le linee sono morbide e sinuose. E l’amore per l’antiquariato conclamato. Il classicismo rivive per esempio nel divanetto in poliestere Kimberly. Oppure negli eleganti porta-tealight, come il set di 2 porta tealight in vetro Roxie. Naturalmente, oggetti in vetro di Murano non possono mancare nello stile veneziano.

Osare con i colori. Colori forti, importanti, che si abbinano a un tessile pesante e opulente come il sipario di un teatro dell’opera. E naturalmente per riprendere la vivacità delle maschere veneziane e dei costumi di Carnevale. Dalani propone la federa arredo in velluto Maya viola o turchese. Il pouf in velluto Button rosso. Il vaso decor in ceramica Cath.

Maschere. Elemento emblema del Carnevale di Venezia, le maschere diventano elementi decorativi. Dalani propone la maschera di Carnevale su bastone Aria verde e Aria rosso, oppure la maschera Arabesque, tutte e 3 decorate da piumaggi cangianti.