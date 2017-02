Smart home: un mercato in crescita

Il futuro dell’abitare sono le case che non hanno bisogno del proprietario. Infatti, in Italia sono sempre di più le abitazioni smart, ovvero quelle abitazioni le cui apparecchiature sono in grado di connettersi ad internet per ogni necessità. Nel 2016, secondo una ricerca del Politecnico di Milano, la spesa per le smart home è stata di 185 milioni di Euro, un netto 23% in più rispetto al 2015, con una crescita per nulla intenzionata a rallentare.

Avere un elettrodomestico capace di gestire l’energia è sempre più fondamentale in questo periodo, tanto che il 26% dei consumatori afferma di avere un dispositivo domestico capace di regolare il proprio consumo, con un 58% che ha intenzione di acquistarne uno. C’è ancora poi fiducia in un mercato dai prodotti ancora acerbi, nonostante l’arrivo di Nest in Italia abbia smosso le acque, inoltre il 67% degli intervistati teme anche il rischio per la sicurezza dei propri dati personali.

Numerosi sono i convegni sulla sensibilizzazione su questi prodotti, con telecamere di sicurezza (la fetta più grande del mercato col 33%), lavatrici capaci di ordinare su internet il detersivo, ma anche di fornelli hackerabili a distanza da un buontempone o frigoriferi che analizzano la nostra spesa, inviando i dati a ditte terze.

Insomma, il futuro delle smart home è ancora in pieno divenire, tra dubbi e certezze, ma di certo, come del resto tutto il progresso, non ha certamente intenzione di fermarsi.