Aste: crescono i numeri in Italia

I numeri di questo settore stanno crescendo vertiginosamente, per questo lo stato si sta muovendo con la nuova legge di bilancio e le sue riduzioni alle imposte catastali, come anche ABI che insieme ai tribunali ha permesso di effettuare finanziamenti anche per l’acquisto di questo tipo di immobili.

Questa difficoltà di vendita è dovuta alla crescita di questo mercato che non permette, a coloro che ci operano dentro, di avere il tempo necessario per preparare l’immobile all’asta, con le giuste comunicazioni e informazioni. Spesso il periodo che intercorre tra il pignoramento e l’asta è così breve da impedire agli interessati di vederlo di persona, con tempi di recupero del credito che vanno dai 56 mesi per una casa ai 79 per una fabbrica. Il tutto senza contare il fatto che in Italia c’è molta diffidenza nei confronti di una casa pignorata.

Cifre che non aiutano chi perde la casa, ma nemmeno chi la pignora per far rientrare il credito. Infatti, sempre secondo la società di Mirko Frigerio, i valori medi delle perizie si attestano intorno ai 142.000€ per un immobile di 100mq, senza contare che quasi il 20% dell’introito arrivato dall’asta se ne va in spese legali, di perizia e di comunicazione. Sempre ammesso che la costruzione rientri nel 18% di immobili che le aste riescono a vendere.

Secondo il report di Astasy, società specializzata in esecuzioni immobiliari, circa il 20% delle aste viene effettuato in Lombardia , che insieme a Lazio, Piemonte, Veneto e Sicilia compone il 52,5% del mercato fallimentare.

Cresce il numero degli immobili messi all’asta in Italia, dove quasi un immobile su cento viene messo all’incanto. Nel 2016 il numero di edifici e abitazioni messe all’asta sono stati 267.322 , un numero superiore del 18,3% rispetto ai quasi 226.000 dell’anno precedente, con la possibilità che questo numero tocchi le 300.000 unità alla fine dell’anno in corso.

