Condomini: Enea e Radio2 per il green building

Enea aderisce alla 13a edizione di “M’illumino di meno”, la campagna nazionale sul risparmio energetico del programma Caterpillar di Rai Radio 2, con l’iniziativa “Condominio in Classe A”, che prevede diagnosi energetiche gratuite per 10 condomini in Italia.

“Con questa iniziativa l’Enea vuole mostrare nel concreto la grande valenza degli interventi strutturali di efficienza”, commenta Antonio Disi, dell’Unità Efficienza Energetica Enea. “Secondo le nostre stime un piano di deep renovation, cioè di riqualificazione ‘spinta’, di circa l’l% degli edifici residenziali nelle zone più fredde del Paese potrebbe consentire risparmi fino a 3,4 Mtep e circa 8,5 Mt di emissioni di CO2 evitate in soli 13 anni (2017-2030), stimolando investimenti per 15-20 miliardi di euro all’anno”.

Obiettivo dell’iniziativa è promuovere la diagnosi energetica quale strumento fondamentale per conoscere il proprio consumo energetico, individuando gli interventi per riqualificare gli edifici e tagliare i consumi.

Ma non è tutto. L’iniziativa dell’Enea si articola anche in CondominioLab, con i 10 condomini che si trasformano in veri e propri laboratori di formazione per giovani laureati, per acquisire know-how sul tema della diagnosi energetiche in ambito residenziale attraverso attività didattiche e pratiche sul campo.

L’iniziativa “Condominio in Classe A” si inserisce nell’ambito della Campagna nazionale sull’efficienza energetica “Italia in Classe A”, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall’Enea (www.italiainclassea.enea.it).

I requisiti dei condomini per partecipare “Condominio in ClasseA”

· edifici multipiano con un minimo 12 unità immobiliari, costruiti prima del 1991;

· edifici che non abbiano realizzato diagnosi energetiche negli ultimi 5 anni.

Come funziona “Condominio in Classe A”

Enea realizzerà gratuitamente diagnosi energetiche per 10 condomini sul territorio nazionale e fornirà ai singoli edifici anche gli Attestati di Prestazione Energetica (APE).

Entro il 19 marzo 2017, l’amministratore del condominio interessato a partecipare all’iniziativa dovrà inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica italiainclassea@enea.it, con oggetto “Progetto Condominio in Classe A”, allegando 3 foto dell’edificio e indicando:

a) riferimenti dell’amministratore (recapiti telefonici e email);

b) ubicazione dell’edificio;

c) anno di costruzione dell’edificio;

d) dichiarazione che l’edificio non è stato già sottoposto a diagnosi energetica negli ultimi 5 anni.

· L’Enea selezionerà i condomini in base all’ordine cronologico di arrivo delle candidature ed alla rispondenza delle stesse ai requisiti previsti per la partecipazione;

· Gli amministratori dei condomini selezionati verranno contattati dall’Enea per definire il programma delle attività e dovranno fornire i dati necessari ad una prima valutazione degli edifici. Successivamente, i tecnici effettueranno un sopralluogo per analizzarne il sistema edificio-impianto. Sulla base delle informazioni raccolte e documentate verrà redatta la diagnosi energetica.

· La diagnosi verrà presentata al condominio in occasione di un’assemblea appositamente convocata dall’amministratore allo scopo di illustrare con un linguaggio semplice, comprensibile anche ai non addetti ai lavori, i dettagli tecnici degli sprechi evidenziando anche il percorso ideale per risolvere le criticità.

I requisiti per partecipare a CondominioLab

· non aver superato i 30 anni di età al 28 febbraio 2017;

· aver conseguito un diploma di laurea magistrale nelle discipline di Ingegneria ed Architettura;

· avere discusso una tesi di laurea sul tema dell’efficienza energetica nel settore edilizio.

I giovani interessati a partecipare alle attività formative potranno inviare il proprio CV in formato europeo, entro il 19 marzo 2017, all’indirizzo italiainclassea@enea.it con oggetto “Formazione Condominio in Classe A”, indicando indirizzo di contatto e preferenza per la Regione dove svolgere l’attività formativa.

Dopo l’individuazione dei condomini, i giovani tecnici che avranno sottoposto la propria candidatura, saranno contattati via mail dall’Enea per confermare il proprio interesse all’iniziativa.